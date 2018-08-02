Прогноз погоды на август 2018 в Кирове: ожидаются резкие перепады температуры

2 Авг. 16:52 2018-08-02T17:08:02+03:00

В августе кировчане успеют и погреться на солнце, и померзнуть от прохладного ветра. Фото: Юлия КАТАЕВА

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Погода в августе будет переменчивой. Кировчане успеют и погреться на солнце, и померзнуть от прохладного ветра. По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», в этом месяце в область часто будет приходить северо-западный воздушный поток. Возможны даже вторжения арктического воздуха, которые принесут нам похолодания. Но в течение месяца циркуляция воздуха будет меняться. Средняя температура будет на 1-1,5% выше нормы. А вот осадки выпадут около 100% от месячной нормы.

ТЕПЛО СНОВА ПРИДЕТ В КОНЦЕ АВГУСТА

По предварительному прогнозу, наибольшие колебания температуры произойдут как раз в начале августа. К примеру, 2 августа в области потеплеет до +25, местами и до +30 градусов. А уже 3 августа в город придет похолодание до +14...+19 градусов. Такая погода продержится в Кирове ровно половину месяца. До 15 августа в Кирове ожидаются дожди и переменная облачность. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +14 градусов, ночами будет около +10...+13 градусов. Самый холодный день августа выпадает на 14 августа. Во вторник в городе похолодает до +11 градусов, а ночью ожидается +8.

Во второй половине августа в Кирове станет теплее. Ожидается как минимум семь солнечных и жарких дней. Снова погреться можно будет успеть с 18 по 26 июня. В области в это время температура воздуха прогреется до +25...+27 градусов днем и до +14...+17 ночью.

С понедельника, 27 августа, в город придет прохладная и пасмурная погода, пройдут дожди. До 31 августа температура воздуха составит +16...+18 градусов. Ночью будет +7...+11 градусов.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ

Раньше, когда официальных прогнозов погоды еще не существовало, люди предсказывали погоду по приметам. К примеру, 2 августа, в Ильин день (праздник в честь властелина грома Ильи Пророка), люди определяли, какая погода будет в ближайшие дни и месяцы и какой им ждать урожай. «Комсомолка» попробовала погадать по старинным приметам.

Примета 1: «Если дождь пройдет с утра, шесть недель будет сыро». В четверг с утра в Кирове прошел дождь. Согласно примете, в ближайшие недели в городе ожидаются осадки. О том же нам сообщил и официальный прогноз погоды.

Примета 2: «Осадки на Ильин день предвещают богатый урожай, а засуха - пожары».

Раз рано утром в городе лил дождь, а вторая половина дня выдалась засушливой, вероятно, урожай у нас будет богатый, но и пожаров не избежать. Кстати, в прошедшую неделю сотрудники МЧС предупреждали кировчан о повышенной пожароопасности.

Примета 3: «Какая погода на Ильин день, такая и на Воздвижение».

Праздник Воздвижение Креста Господня отмечают 27 сентября. Пока мы проверить достоверность приметы не можем, но обязательно сделаем это в конце сентября.

Кроме вышеперечисленных примет, люди верили, что 2 августа запрещено купаться в реках и водоемах. Считалось, что в этот день можно заболеть или даже утонуть. Не стоило 2 августа и работать, за это Илья Пророк мог наказать непослушных крестьян молнией. Зато считалось, если в этот день человек попадет под дождь - весь год он будет здоровым. Надеемся, что кировчане, которые попали под дождь 2 августа, действительно целый год не будут болеть.