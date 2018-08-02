За требование отремонтировать дом жительницу Шабалинского района уволили с работы

2 Авг. 11:26 2018-08-02T18:42:35+03:00

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Замерзнуть зимой в доме без отопления - перспектива, которая грозила жительнице самого западного района Кировской области. За нормальную жизнь для себя и своих детей женщине пришлось бороться.

О госпрограмме «Устойчивое развитие сельскохозяйственной территории Кировской области», по которой можно получить жилье, жительница Шабалинского района Наталья Пономарева узнала в 2015 году. Для семьи с двумя детьми получить собственный просторный дом - настоящее счастье. Единственное условие программы, которое нужно было выполнить при получении жилья, - ближайшие пять лет Наталье придется отработать на сельскохозяйственном предприятии (СХП). Женщину это не испугало, Наталья с молодости - доярка и никуда переезжать из Шабалинского района она не планировала.

В итоге мама двоих детей добросовестно собрала все документы и стала участником программы. Уже весной того же года департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, СХП «Высокогорский» и Наталья Пономарева заключили трехсторонний договор, согласно которому женщине выделялось на строительство дома 926 тысяч рублей. Еще 480 тысяч вложила сама Наталья деньгами материнского капитала. Отвечал за строительство дома «Высокогорский», где доярке и предстояло отработать пять лет.

НЕПРИГОДЕН ДЛЯ ЖИЛЬЯ

Уже в ноябре 2016 года счастливая семья заехала в новый дом в поселке Садом, на улице Труда. Но через несколько месяцев в помещении перестала топиться печь, а стены начали промерзать. Жить в таком доме стало просто невозможно. Тогда жительница Шабалинского района обратилась в СХП «Высокогорский» с требованием отремонтировать дом. Но его руководитель наотрез отказалась проводить какие-либо работы. Наталья решила, что раз миром не получается договориться, то придется подавать заявление в суд.

Для того чтобы предоставить необходимые доказательства, жительнице пришлось оплатить судебную экспертизу - 60 тыс. рублей. Для этого Наталья взяла кредит. Экспертиза показала, что в доме необходимо демонтировать и снова возводить печь, также требуется отремонтировать окна и полы. На это, по итогам судебной экспертизы, потребуется 248 тыс. рублей. Также, чтобы дом стал пригодным для жилья, в нем нужно утеплить стены. На это необходимо еще 238 тысяч.

- Во время судебной экспертизы выяснился и еще один момент, - пояснил юрист Николай Вагин, который вызвался бесплатно представлять Наталью в суде. - По мнению специалистов, на строительство дома СХП «Высокогорский» потратили 850 тыс. рублей вместо выделенных 1 млн 300 тыс. рублей. Куда ушли еще почти 500 тысяч - неизвестно. Это может заинтересовать следственный комитет, так как на строительство выделялись федеральные деньги.

НА МИРОВУЮ НЕ ПОШЛИ

Во вторник в Шабалинском районе состоялось разбирательство по поводу злосчастного дома. Юрист Николай Вагин предлагал руководству «Высокогорского» заключить мировое соглашение. По его условиям СХП должно было отремонтировать жилье Натальи. Но другая сторона от этого отказалась. Тогда суд взыскал с сельскохозяйственного производства 480 тысяч рублей на ремонт дома и расходы Натальи на экспертизу. Решение суда еще не вступило в силу.

«МЫ НЕ СОГЛАСНЫ»

Но на этом дело похоже не закончится. «Комсомолка» связалась с руководством «Высокогорского» и выяснила, что оно планирует в ближайший месяц обжаловать решение суда.

- Мы считаем, что экспертиза была проведена со всевозможными нарушениями, - отметила директор СХП «Высокогорский» Евгения Рогожникова. - Во-первых, эксперт по какой-то причине не занес в сметную стоимость некоторые виды работ. К примеру, он не увидел канализационного колодца, полов, котлов. Почему суд наши доводы не посчитал убедительными, мы не понимаем. Во-вторых, определенные работы мы не выполняли потому, что и не должны были. То есть департамент сельского хозяйства выделил Наталье Александровне деньги на работы, которые мы должны были выполнить по смете. Если мы не утеплили стены, значит, этого не было указано в нашем договоре.

Однако частично Евгения Александровна вину СХП все-таки признала.

- Мы согласны с единственным недостатком из экспертизы, - пояснила она. - Фундамент печи сделан не из того кирпича, из которого необходимо было его делать.

Не собирается останавливаться на этом и Наталья Пономарева. Она планирует обратиться в суд по поводу незаконного, по ее мнению, увольнения с производства «Высокогорского». Доярку отстранили от работы по причине «ненадлежащего исполнения обязанностей».

- В один день я не могла выйти на работу, но нашла себе замену, - рассказала женщина. - Однако работодателя это не устроило и меня уволили. С 20 апреля я нахожусь дома, а у меня двое детей, одному - четыре года, другому - 17 лет. Жить нам не на что, уже куча долгов.

В СХП сложившуюся ситуацию также прокомментировали. Директор «Высокогорского» пояснила, что о замене ничего не знала.

- Сотрудницу уволили за нарушение трудовой дисциплины, в том числе за прогулы, - сообщила Евгения Рогожникова. - Наталья Александровна никаких людей не приводила и не спрашивала, могут ли они отработать вместо нее. И у нас закрытый объект, все сотрудники проходят медицинский осмотр, нельзя просто так привести на замену другого человека.

«Комсомолка» будет и дальше следить за развитием событий и рассказывать читателям о том, как продвигается история с домом в Шабалинском районе.