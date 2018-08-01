2018-08-02T16:57:04+03:00
Общество

Кировский моряк в день ВМФ спас мальчика, оказавшегося на середине пруда

Мужчина бросился в воду и толкал ребенка на плоту к берегу
Елизавета Захарова
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Неизвестно сколько мальчик пробыл на плоту, но когда его спасали, он был весь синий от холода и дрожал. Фото: скриншот с видеоНеизвестно сколько мальчик пробыл на плоту, но когда его спасали, он был весь синий от холода и дрожал. Фото: скриншот с видео
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В социальных сетях появилась видеозапись, где кировчанин бросается в воду, чтобы спасти маленького мальчика, оказавшегося на плоту посреди пруда у Диорамы. На видео мужчину поддерживают его товарищи в черных беретах - событие произошло 29 июля 2018 года, в день Военно-морского флота России.

Четверо кировских приятелей-моряков отмечали день ВМФ в центре города. Гуляя по парку у Диорамы, они заметили, что посреди пруда на плоту без весел сидит мальчик. А на соседнем берегу стоят женщины и пытаются ему как-то помочь, но безрезультатно. Тогда они и обратились к морякам за помощью. Оставшись на берегу, мужчины начали «вести переговоры» с ребенком: может ли он сам грести? Стали показывать, как это можно сделать, - у парня ничего не получалось: он замерз и был очень испуган. Тогда моряки решили самостоятельно спасти мальчишку.

- Я поплыву, - сказал Андрей Пластинин и начал снимать с себя верхнюю одежду, после чего сразу же прыгнул в воду и поплыл в сторону мальчика. Доплыв до плота, мужчина стал толкать его в сторону берега, где его поджидали товарищи.

Чтобы парень не перепугался еще сильнее, трое оставшихся на берегу товарищей, подбадривая, начали разговаривать с ним.

- Ты как забрался на середину пруда? - спрашивает один из них.

- Оттуда плыл на плоту с веслом, - ответил парнишка, показывая на левый берег пруда.

- А где весло?

- Утонуло.

- Ты хотя бы плавать-то умеешь?

- Не-а, - робко ответил мальчик.

- А родители твои где?

- Дома.

Кировский моряк спас ребенка.Видео: Сергей МЕЛАНИН, Илья ФЕДЯЕВ

Пока моряки разговаривали с ребенком, их товарищ дотолкал плот к берегу. Мальчика, всего замерзшего, дрожащего, с синими губами, на берегу приняли и отправили домой. От своих спасителей он убежал очень быстро.

- Наверное, боялся «леща» получить, - написал в комментариях к видео один из моряков.

«Комсомолка» нашла героя. Им оказался сотрудник специализированного отдела судебных приставов по городу Кирову. Андрей рассказал, что со спасением человека из воды он столкнулся впервые, но в ответственный момент он, ни на миг не задумавшись, кинулся спасать ребенка. В 2009-2010 году Андрей Пластинин проходил службу на Северном флоте ВМФ России.

А в комментариях под видеозаписью кировчане осудили «такого шалопая», который только народ весь перепугал, и стали беспокоиться за моряка, мол, даже собаки после купания в этом пруду лечатся от инфекционных болезней. Но боевой товарищ моряка заверил: его друг жив и здоров!

- Пусть морячка найдут и дадут награду. Он все-таки жизнью рисковал, - написали в поддержку спасателю.

- Гордость берет за таких граждан!

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