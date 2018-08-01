Елена Ковалева: «Я уважаю решение молодых мам, отдающих детей в ясли»

1 Авг. 16:10 2018-08-02T11:09:22+03:00

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Елена Ковалева — глава города Кирова и председатель Кировской городской Думы — вступила в полномочия в сентябре 2017 года. Неделю назад состоялось очередное 11-е заседание Кировской гордумы, на котором Елена Васильевна представила доклад о своей деятельности за октябрь 2017 — июнь 2018 года.

Сегодня Елена Ковалева побывала в студии радио «Комсомольская правда» в Кирове» и рассказала нашим корреспондентам о ключевых и наиболее актуальных проблемах в жизни города. Одним из центральных вопросов встречи стало обеспечение кировчан путевками в детские сады.

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЭКОНОМИТЬ НА «СОЦИАЛКЕ»

Бюджет города Киров имеет социальную направленность: в текущем году 55% средств ушло в социальную сферу жизни города.

- Экономить на «социалке» мы не имеем права, - отметила Елена Ковалева. - Причем, у нас уже наработан ряд предложений по этой сфере и вскоре мы будем обсуждать их. Депутатам городской Думы предстоит подготовить новый проект городского бюджета на 2019 год и сейчас я понимаю, что на социальную сферу нам понадобится еще больше средств, чем прежде.

В апреле Киров получил 664 миллиона 134 тысячи 800 рублей на строительство детских садов.

- Детские сады строятся уже сейчас и будут строиться в ближайшем будущем, - отметила Елена Васильевна. - Да, места в дошкольных учреждениях сейчас являются своего рода дефицитом. Но мы прекрасно знаем об этой проблеме и постепенно решаем ее.

За счет средств местного бюджета в Кирове будут создано порядка 700 мест в детских садах для юных кировчан в возрасте от 3 до 7 лет.

- Нам предстоит решить задачу по строительству этих детских садов уже к следующему году, - подчеркнула глава города. - В текущем году доля социальной сферы в бюджете города составила 55% - мы допускаем, что в 2019 году эта цифра может увеличиться.

На фото: Елена Ковалева. Фото предоставлено героем публикации

ПРОБЛЕМА С ГОДАМИ БУДЕТ ТЕРЯТЬ СВОЮ ОСТРОТУ

В данный момент в Кирове за счет средств из федерального бюджета строится 6 новых детских садов. И это не последний этап в решении вопроса создания мест в дошкольных учреждениях, перспективы строительства есть и в дальнейшем.

К декабрю в Кирове закончится строительство 6 детских садов. До конца года, таким образом, запустят по одному детскому саду в «Озерках», Урванцево, «Метрограде» и Нововятске, два учреждения появятся в «Чистых прудах».

- Проблема налицо, - поделилась Елена Васильевна. - Во-первых, не всем кировчанам хватает путевок в детские сады. Во-вторых, к сожалению, у нас не всегда есть возможность предложить места в районах постоянного места жительства кировчан. В общем, работы много.

Власти города уже прорабатывают вопрос о том, как можно вернуть в городской фонд здания, которые раньше были детскими садами, но сейчас используются в другом ключе.

- Надеюсь, что проблема с годами будет терять свою остроту и мы сможем обеспечить путевками всех желающих. Чтобы кировчанки, скажем так, не боялись рожать. К тому же, некоторые молодые мамы готовы отдать ребенка в детский сад до наступления 3-летнего возраста и сразу же возвращаться на работу. Я лично уважаю их выбор — неслучайно, кстати, президент России Владимир Путин поставил вопрос о строительстве яслей в стране.

В общей сложности в Кирове в ближайшее время появится 6 новых детских садов. Благодаря этому в городе будут созданы дополнительные 800 мест в яслях, они займут первые этажи новых зданий. 700 мест будет создано и для детей в возрасте от 3 до 7 лет — группы их пребывания займут в детских садах вторые этажи.

На фото: Елена Ковалева и радиоведущий Владимир Николаенко. Фото предоставлено героем публикации

КОНКРЕТНО

Елена Васильевна Ковалева в рамках эфира на радио «Комсомольская правда» в Кирове говорила не только о вопросах создания мест в детских садах, но и о многих других проблемах и актуальных новостях.

О ПРОВЕРКАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

- КСП — это реальный контрольный орган. Мы заменили часть руководства контрольно-счетной палаты, она стала работать эффективнее. Не надо думать, что контролеры так и норовят что-то «раскопать» и кого-то наказать, просто такие проверки в дальнейшем помогают властям в принятии правильных управленческих решений.

О НЕГАТИВЕ В СОЦСЕТЯХ

- Да, я зарегистрирована в социальных сетях, публикую в них заметки о своей деятельности и общаюсь с кировчанами. Если люди просто пишут негатив — ну, выплеснули эмоции, стараюсь относиться с пониманием. Не каждый придет на встречу или личный прием, а эта площадка доступна абсолютно всем.

СПРАВКА «КП»

КТО ТАКАЯ ЕЛЕНА КОВАЛЕВА

Елена Васильевна родилась в поселке Свеча Кировской области в 1963 году. Окончила Кировский сельскохозяйственный институт по специальности экономист–организатор сельскохозяйственного производства.

С 2009 года возглавляла департамент финансов Кировской области. В 2011 году стала зампредом Правительства региона. В 2015-2016 годах была министром финансов Кировской области.

С сентября 2017 года Елена Васильевна Ковалева — глава города Кирова и председатель Кировской городской думы.

Замужем.