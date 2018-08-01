Илья Шульгин: «Нам придется перекопать город»

1 Авг. 11:13 2018-08-02T11:09:22+03:00

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В соцсетях, СМИ, да и просто на улицах можно услышать, как жители жалуются на то, что кировчанам выдают «несправедливые» путевки в детские сады. То есть живешь в одном микрорайоне, а ребенка в садик приходится возить за тридевять земель на другой конец города, а то и вообще в Лянгасово.

- Эта проблема очень большая и серьезная, - говорит Илья Вячеславович. - Но на данный момент люди должны понимать, как работает эта система: заявки подаются с определенной даты. Детские сады заполняются заявками, которые поступают в первую очередь. Когда сад заполнен, зачастую остаются еще желающие. И им выдаются путевки в другие сады, которые находятся дальше. Система несовершенна и несправедлива. Мы сейчас думаем, что делать. Но у нас все равно на всех детей мест в кировских садах не хватит. Хочется обратиться к жителям города: прошу всех потерпеть. С 2019 года ситуация начнет улучшаться: мы сдадим шесть детских садов с ясельными группами, прием детей в которые будет осуществляться по такому же принципу, как и в старшие группы. Пока мы не приведем в порядок систему дошкольного образования, мы будем серьезно и внимательно к ней относиться.

олее 2000 детей остались без путевки в детский садФото: Мария ЛЕНЦ

То, что же будет после 2019 года, пока неизвестно. Получит ли Кировская область федеральные средства на строительство еще шести детских садов - вопрос открытый.

- Могу сказать, что работа над этим ведется, - говорит глава администрации. - Мы возлагаем надежды на другую федеральную программу, в рамках которой детский сад может появиться в районе Метрограда. Заявка есть, и есть поводы ожидать ее одобрения. Но не смотря на это мы надеемся на лучшее, но готовы и сами что-либо делать. Кроме того, отмечу, у нас отработала президентская программа, были выделены средства из резервного президентского фонда и уже совсем скоро, 1 августа, будет открыт новый детский сад в поселке Сидоровка. Это яркий пример, как при помощи федеральных программ и недостатка местного бюджета можно улучшить наш город.

РЕМОНТ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ

В Ленинском районе города прокуратура, проверив отремонтированные год назад дороги, заключила: они находятся в плачевном состоянии. Но ситуация характерна не только для этого района, она повсеместна.

- Как делаются хорошие дороги? Они делаются руками и хорошей специализированной техникой, - говорит Шульгин. - Как проходили ремонт и сдача дорог в прошлом году, я не знаю: я еще не был назначен на должность главы администрации. Но на сегодняшний день могу точно сказать, что есть огрехи, большое количество замечаний, часть из которых устранена, а часть - нет. Сегодня Дирекция дорожного хозяйства ведет работы с подрядчиками, которые ремонтировали дороги в прошлом году. Я лично держу этот вопрос на контроле. И мы будем всеми силами добиваться, чтобы в этом году гарантийный ремонт был сделан как положено.

Дороги, отремонтированные год назад, находятся в плачевном состоянииФото: Мария ЛЕНЦ

Кроме этого, в этом году было много критики уже от самих подрядных организаций в сторону администрации города: мол, почему был «заточен» конкурс на подрядчика? Почему малый и средний бизнес лишили конкурентной среды?

- Мы создали два больших лота, на которые смогли зайти две крупные компании: «ГДМС» и «ВятАвтоДор», - пояснил ситуацию Илья Вячеславович. - Во-первых, все было проведено согласно закону. А во-вторых, теперь мы можем поручиться за качество выполняемых работ. В этом году то, что я вижу по городу, соответствует тому уровню требований, которые у нас есть. Сейчас цель также сделать тротуары: приятно, комфортно, безопасно. Эта работа будет продолжаться, пока хватит полномочий и сил.

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ ЗА ВОДУ И ТЕПЛО

В Кирове, кроме проблем с дорогами, есть еще одна большая проблема, которая буквально трещит по швам: порядка 80% теплосетей города изношены. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, можно прибегнуть к практике других городов, а именно включению теплосетей в концессию. Но при включении многие опасаются бешеного роста тарифов, тем более если сети станут принадлежать частнику.

Порядка 80% теплосетей города изношеныФото: Евгения ГУСЕВА

- У нас в силу закона невозможен бешеный рост тарифа - он в любом случае контролируется законом, - комментирует Илья Шульгин. - Ежегодно индексы предельного роста тарифа доводятся до властей, поэтому невозможно поднимать тариф так, как тебе хочется! В этом году рост тарифа в целом составил 5,5%. Все, что было рекомендовано законом, было применено правительством области. И если с прошлого года мы перешли с системы оплаты 1/12 на 1/8, то с будущего года кировчане смогут платить только за то количество воды и тепла, которые потребляют. Если же говорить о концессионных механизмах, то опыт других регионов показывает, что это позволяет менять отрасль. Я могу сказать, что этот механизм будет реализован и в нашем городе. Сейчас ведутся очень серьезные подготовительные работы: прошли переговоры у губернатора, были даны определенные поручения, и полагаю, что в этом году совместно с «Т Плюс» договор концессии будет заключен. Хотелось бы уйти еще от «воздушных тепловых сетей» - это как минимум некрасиво, как максимум неправильно. Нужно планомерно вести работу по приведению сетевого хозяйства в порядок. Начиная с 2019 года у нас будет заключено концессионное соглашение и мы исправим ситуацию. Но нужно быть готовым к тому, что, если начнутся большие замены теплосетей, то нам придется... перекопать весь город. Большие работы впереди: реновация сетей (тепло- и водо-), проектирование, создание ливневой канализации. В этом вопросе у администрации города поставлена задача: раскопать один раз, чтобы не пришлось копать второй и третий. Так что впереди у нас много земляных работ.