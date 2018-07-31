2018-08-02T11:09:22+03:00
Общество

Более 2000 детей остались без путевки в детский сад

Проблемы с зачислением в детские сады сегодня обсудили в городской администрации
Мария ПЕТРОВА
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Более 2000 детей остались без путевки в детский садБолее 2000 детей остались без путевки в детский садФото: Мария ЛЕНЦ
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Всплеск рождаемости в 2013 и 2014 годах и отток людей из районов в город привели к тому, что сейчас раздобыть путевку в детский садик становится невыполнимой задачей.

Глава городского департамента образования Александр Петрицкий рассказал о ситуации с зачислением.

- На 30 июля выдано 8097 путевок, - прокомментировал Александр Аркадьевич. - Из них 2838 достались детям, рожденным в 2014 году, тем, кому не достались путевки в прошлом году, и тем, кто переводится по месту жительства, 1079 - детям-первоочередникам, 3955 - детям, рожденным с 1 января по 19 ноября 2015 года (3255 - на полный день и 700 - на кратковременное пребывание), 25 направлений детям-первоочередникам, которые появились в 2016 году.

В результате 2235 малышей не удалось пристроить в детский сад, при этом 651 ребенку уже исполнилось 3 года.

С ФИЛЕЙКИ В ЛЯНГАСОВО

Недовольство родителей вызывает и сама система зачисления. В первую очередь место получают те, кто родился в начале года. На этом этапе еще учитываются пожелания родителей в плане местоположения садика. Если садики рядом с домом окажутся заняты, то предлагают место в пределах района (Ленинского, Октябрьского, Первомайского или Нововятского). Если же мест поблизости к месту жительства или работы не окажется, то раздают оставшиеся в отдаленных районах. В результате детей, которые живут, например, на Филейке, отправляют в Лянгасово или в Русское. Разумеется, такое положение дел не устраивает многих родителей - они отказываются от муниципального садика и ждут следующего года.

Вместе с тем в департаменте образования считают такой подход при формировании очереди вполне прозрачным, он не должен вызывать нареканий.

- Это единственный правильный, на наш взгляд, принцип зачисления в детский сад по дате рождения ребенка - не по дате подачи заявления, не по месту жительства, - отметила заместитель главы администрации города Кирова Лариса Копысова.

КАК РЕШАТ ПРОБЛЕМУ

В администрации заверили, что проблему нехватки мест решают всеми возможными способами. Так, 16 детских садов за последнее десятилетие было возвращено в систему образования. Это позволило дополнительно высвободить 1930 мест для ребят. Также были переоборудованы группы, которые использовались под кабинеты специалистов или музыкальные классы. За счет перепрофилирования кабинетов удалось выручить еще 1730 мест.

Также Александр Петрицкий напомнил, что в этом году запланировано строительство 6 новых детских садов.

- Детский сад в Чистых прудах по степени готовности пока опережает остальные: уже поставлена коробка. Другие дошкольные учреждения находятся на разных стадиях строительства. Замечу, что к концу года все объекты будут сданы, - отметил Петрицкий. - В новых садиках первые этажи будут предназначены для ясельных групп, куда смогут ходить малыши от 2 месяцев до 1,5 лет.

Прием заявлений в детские садики прекращен. С 1 августа в садиках начинается образовательный год. Тем, кому путевка не досталась, остается надеяться, что место будет: кто-то заболел, переехал или просто от сада отказался. Еще вариант - ждать конца года, когда новые садики будут сданы в эксплуатацию и в плане распределения мест вновь начнутся подвижки.

Лариса Копысова напомнила, что для родителей есть еще один выход: никто не отменял частные детские сады. В нашем городе шесть дошкольных учреждений имеют лицензию.

- Понимаю, что такой вариант подходит не всем, но он тоже имеет место быть, - сказала Лариса Анатольевна.

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