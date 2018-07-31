Наталья Бобровская: «Такса не может в одиночку выжить в городе»

31 Июль 13:35 2018-08-01T16:44:29+03:00

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В студию радио «Комсомольская правда» в Кирове» приходили многие гости, занимающиеся благотворительностью и добровольной помощью людям и животным, которые потерялись, оказались на улице или просто в трудной ситуации. Самыми узнаваемыми и многочисленными считаются поисковый отряд «Лиза Алерт» и общественная организация «Дари добро».

Но, как оказалось, это не единственная организация, которая оказывает помощь братьям нашим меньшим. Три года назад в Кирове появилось зооволонтерское движение, которое специализируется на помощи попавшим в неприятные ситуации таксам. Главный офис сообщества находится в Санкт-Петербурге, где руководитель движения подсказывает кировским добровольцам, как действовать в той или иной ситуации.

- Мы стараемся помочь тем таксам, которые оказываются на улице по разным причинам, - рассказывает представитель общества «Такс-Альянс» Наталья Боровская. - Или же мы пытаемся найти и приютить в нашей группе тех собак, которые не нужны своим хозяевам и от которых хотят избавиться. Главное - успеть это сделать до того момента, как они окажутся на улице.

ЗООВОЛОНТЕРЫ ПРОТИВ «РАЗВЕДЕНЦЕВ»

Кировское зооволонтерское движение было создано 1 ноября 2016 года. Тогда эта идея казалась неразумной: неужели в Кирове так много такс, которым необходима помощь специальных людей? Но все сомнения развеялись буквально через несколько месяцев.

- Первые пару месяцев мы просто оповещали людей о нашей организации, мы призывали кировчан присоединиться к нам и вместе помогать этим собакам, - делится Наталья. - И, даже к нашему удивлению, оказалось, что такс, которым нужна наша помощь, очень много! А главный враг такс - это так называемые «разведенцы». Люди, которые вяжут такс, не учитывая их родословные, болезни и какие-то индивидуальные различия и особенности каждой особи. Делают они это с целью небольшого дополнительного заработка: пусть собака рожает, а мы куда-нибудь денем щенков. И чаще всего таких малышей привозят на вокзал и отдают за тысячу рублей. И неизвестно, кто его купит: хороший человек или последний живодер! А для нас самое главное - это передача щенков в надежные руки и хотя бы редкое, но отслеживание судьбы малышей.

ОСОБЕННОСТИ ПОРОДЫ

Таксы - это особенная порода, не дворняга с улицы, ей необходим специальный уход и забота. Поэтому «найденышей» зооволонтеры стараются пристроить тем семьям, которые уже знакомы с этой породой.

- Таксы очень настойчивы, даже настырны и хитры, - рассказывает Наталья. - Кроме того, потенциальные хозяева должны знать, что таксы часто страдают аллергией. Собак этой породы ни в коем случае нельзя кормить «со стола». У них может развиться аллергия на продукты питания: таксы могут облысеть, заболеть дерматитом и другими не менее серьезными болезнями.

Наталья Бобровская всем сердцем болеет за судьбу кировских такс и руководит кировским филиалом движения «Такс-Альянс»Фото: Александр ЧАРУШИН

Помимо этого, у такс очень чувствительная спина, которая начинает беспокоить животных даже в раннем возрасте. Болезни спины развиваются из-за того, что питомец прыгал с высокого дивана, падал со стульев или столов.

- Таксам сложно выжить в городской среде - это маленькая беззащитная собака. И поэтому мы просим, если вы видите таксу, не проходите мимо - иначе собака просто погибнет. В «диких» для таксы условиях ей может угрожать и свора больших бродячих собак, и обыкновенный автомобиль.

СПАСЕНИЕ СИЛЬВЫ

Историй счастливого спасения представителей такой нежной породы очень много. У самой Натальи дома живут две таксы, одна из которых как раз спасенная движением от жестокости улицы собака. Но на памяти у волонтера движения есть и более трогательная история спасения.

- Сильва - такса, которая жила в Лянгасово на помойке, - трепетно рассказывает Наталья. - Она даже не жила - еле существовала. Мимо нее за день проходили сотни человек, и никто не обращал на нее внимания, не помогал. Некоторые шугали ее. Но конец ужасной жизни все-таки пришел: ее подобрал один местный житель. На тот момент это была уже не такса, а скелет, обтянутый кожей. Она не могла самостоятельно ходить - она лежала и умирала. После того как ее подобрали, ее долго лечили, она прошла длительный восстановительный период. Сейчас она в добрых и надежных руках, но то, что с ней было, останется с ней навсегда: она до сих пор пугается практически всего, знакомого и незнакомого.

ВАЖНО

- Хотелось бы обратить внимание кировчан на животных, которые оказались на улице одни: если вы видите на улице таксу, которая мечется, ищет хозяев - знайте: она потерялась или убежала и ей нужна помощь! Остановитесь и обратитесь к нашим волонтерам - мы всегда стараемся реагировать мгновенно. Даже если вы не можете ее забрать к себе домой или на работу, мы сами ей поможем, но нам важно знать, где животное находится!

КСТАТИ

У зооволонтеров «Такс-Альянс» в Кирове нет отдельного офиса или помещения, где они помогают таксам, но зато у них есть группа, в которую можно обратиться, чтобы забить тревогу о несчастном животном или же помочь им.