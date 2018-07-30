В Герценке прошел ампирный бал в стиле XIX века

30 Июль 16:36 2018-07-31T10:40:48+03:00

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В выходные в Кирове прошел бал в честь учреждения Государственного совета России, на который съехались любители камзолов, пышных платьев и благородных танцев начала XIX века. Второй раз почетным гостем бала стал Ричард Пауэрс - историк танца, преподаватель Стэнфордского университета и владелец самой большой в мире коллекции книг, посвященных исторической реконструкции танцев. Ричард преподает исторические социальные танцы на протяжении более тридцати лет.

- В прошлый раз я был у вас здесь зимой: меня поразили огромные сугробы! - рассказал Ричард «Комсомолке». - Обожаю русскую зиму: я из Калифорнии, у нас нет снега… Сейчас лето и город выглядит довольно романтично: вокруг зелень и тишина.

Ксения Новикова, организатор бала, рассказала, что впервые с Ричардом познакомилась в 2012 году на Международном фестивале исторического танца в Москве, тогда же и родилась идея привезти его в Киров.

Ричард очень коммуникабельный, интересный, настоящий преподаватель исторических танцев и может этим «заразить» всех окружающих. Захотелось показать нашим танцорам, как работает преподаватель исторических танцев мирового уровня.

Однако воплотить планы в жизнь удалось лишь через два года: в 2014-ом он впервые приехал с мастер-классами в наш город. В этом году Ричард вновь приехал в Киров.

- Ричард популярен тем, что не просто преподает танец, он ученый и исследователь - его библиотека больше, чем библиотека Конгресса США, - говорит Ксения Новикова. - Он нам подарил учебник 1856 года. И мы реконструируем танцы по нему.

Сам Ричард пояснил, что фантастическую коллекцию книг начал собирать, когда это было непопулярным, а экземпляры стоили копейки.

На протяжении нескольких дней Ричард Пауэрс обучал кировских танцоров новым аспектам исторического танца.

Вместе с Ричардом приехала еще одна гостья - Мария Шемшуренко, руководитель петербургской школы исторического танца «Хрустальный дракон». Она помогала кировским танцорам понять американского преподавателя. Ее поразил высокий уровень организации исторических танцев в нашем городе.

- Если мы не говорим о Москве или Петербурге, кировская школа исторического танца - одна из самых сильных среди регионов, - отметила Мария.

Впрочем, по признанию кировчан, порой переводчик и не требовался: язык танца настолько универсален и расширяет любые границы.