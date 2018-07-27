Карнавальное шествие, «Бурановские бабушки» и очень много шляп - кировчан приглашают побывать на фестивале головных уборов в Вятских Полянах

27 Июль 18:13 2018-07-30T16:38:26+03:00

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Из года в год Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах находит все новых поклонников благодаря ярким краскам, необычным шляпам и сказочным образам. До очередного летнего праздника головных уборов остаются считанные дни. Чтобы кировчане знали, что ожидать от грандиозного шоу, в студии радио «Комсомольская правда» в Кирове» побывал создатель праздника Олег Уваров.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ШЛЯПА В СТРАНЕ

Фестиваль шляп продлится в Вятских Полянах с 3 по 5 августа. Удивлять участников праздника начнут уже с самого первого дня. В пятницу в городе состоится флэшмоб по созданию самой огромной шляпы из войлока в России. Ее ширина составит 5 метров, а высота - 4 метра. На головной убор невероятных размеров уйдет сразу 40 метров войлока.

- Мы планируем попасть с этой шляпой в книгу рекордов России, заявка уже сделана, - пояснил Олег Уваров. - Подобного опыта в нашей стране еще не было. Заниматься созданием головного убора и его декорированием будут сразу 30 мастеров.

Каркас шляпы изготовили еще весной. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

На изготовление шляпы у участников флэшмбома уйдет несколько часов. А начнется он на главной площади города в 16.00. Организаторы праздника отмечают, что работали над созданием такого «шляпного» флэшмоба долгое время.

- Решение это взвешенное, мы готовились к нему целый год, - рассказал наш гость на радио. - Занимались разработкой, дизайном головного убора, нашли исполнителей. Это очень кропотливая работа, но нужно просто брать и делать. Такие амбициозные проекты всегда делают обычные люди.

На третий день фестиваля огромная шляпа станет участником красочного шествия. Ее торжественно отвезут в старую часть города, где она займет почетное место. Головной убор будет находиться у «Дома шляп», пока все желающие не сфотографируются с ним.

«ПОЛЯ МИРА - 2018»

В субботу, по словам организаторов праздника, у гостей фестиваля произойдет «творческий шок». В этот день в Вятских Полянах пройдет международный конкурс-показ коллекций национальных образов, объединенных одной темой - «Поля мира».

- Мы чувствуем на себе внимание и интерес не только жителей России, но и иностранцев, - объяснил свой выбор Олег Уваров. - В 2018 году мы хотим, чтобы в рамках события вместе с настоящими шедеврами декоративно-прикладного искусства рождались новые знакомства, творческие союзы, строились деловые и культурные мосты между городами и странами.

В ДК «Победа» гости праздника смогут увидеть 16 коллекций одежды и головных уборов от талантливых мастерицФото: Валерий РОМАНОВ

Свои коллекции на показе в ДК «Победа» в 17.00 представят 16 мастеров, они продемонстрируют членам жюри от 5 до 7 своих лучших образов. Определять победителей будут известные «шляпники», среди которых дизайнер и представитель Ассоциации головных уборов города Коссада в России Наталья Борисова, генеральный директор российской выставочной компании «Кордон» Игорь Шевченко, основатель музея «Мир шляпы» в Риге Кирилл Бабаев и другие.

Они же будут выбирать самую необычную и яркую шляпу из тех, которые прислали со всей России и зарубежья участники в рамках Международного конкурса головных уборов. Их работы представят на выставке в «Доме шляп».

КРАСОЧНЫЙ КАРНАВАЛ И «БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ»

Основные праздничные события пройдут в последний день фестиваля, 5 августа. С утра и до вечера на набережной в Вятских Полянах будет работать «Город мастеров». Там все желающие смогут приобрести оригинальные изделия ручной работы и поучаствовать в мастер-классах. Также для детей целый день будут работать аттракционы.

В 15.00 в городе начнется «шляпное шествие». Именно это событие вызывает у жителей Кировской области наибольший ажиотаж.

- Кировчане сравнивают наш карнавал с бразильским фестивалем, - отметил один из организаторов праздника. - Это очень приятно, и мы будем стараться сделать его лучше. В этом году у нашего шествия будет сценарный ход. Его подготовила Детская школа театрального искусства им. Калягина. Так что это будет не просто шествие, а театральное действо. Пойдем мы от административной площади до «Дома шляп».

Затем в 17.00 гости праздника смогут оценить силовой аттракцион от семейной группы Рахмановых. Артисты выполняют смертельные трюки и сопровождают свои номера игрой на музыкальных инструментах.

В 19.00 на главной сцене со своей новой программой перед участниками фестиваля выступят «Бурановские бабушки». Подхватит заряд позитива от музыкального коллектива кавер-группа «Afstralia». А завершится Международный фестиваль шляп праздничным фейерверком.

Олег Уваров и Валерий Смолюк пригласили музыкальный коллектив на фестиваль шляп во время экспедиции по АлтаюФото: Анна КРЮКОВА

В ближайшие дни у создателей фестиваля Олега Уварова и Валерия Смолюка состоится итоговая встреча с командой организаторов праздника. Ее участники проанализируют проделанную работу и распределят последние задачи, которые нужно успеть сделать до открытия фестиваля, чтобы встретить гостей во всеоружии.