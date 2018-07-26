26 Июль 17:16 2018-07-30T16:38:26+03:00

Клещи бьют рекорды: в Кировской области укушенных в 1,5 раза больше, чем в прошлом году Фото: Олег УКЛАДОВ

Только на прошлой неделе за помощью обратились 849 жителей региона

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В этом году клещи в Кировской области в буквальном смысле озверели. Статистика - вещь упрямая. Цифры, которые стекаются в Роспотребнадзор, говорят о том, что укушенных в полтора раза больше, чем в прошлом году.

- На 23 июля зарегистрировано 13 232 укусов клещами, что больше, чем в прошлом году, в 1,5 раза и превысило средний многолетний показатель на 2,4%, - сообщают в ведомстве.

В два раза больше стал показатель заболеваемости: клещевым энцефалитом на стационарном лечении пролечен 61 человек, клещевой боррелиоз выявлен у 123 пациентов. 10% из них - дети.

Только на прошлой неделе с укусами в клиники обратились 849 кировчан. А неделей раньше - 740. Пострадали от клещей 82 ребенка.

В Роспотребнадзоре отмечают, что обезопасить себя можно прививками. Но делать их надо заранее - перед весенне-летним сезоном.

- Вакцинацию против клещевого энцефалита рекомендуется начинать осенью (в сентябре-октябре) с тем, чтобы закончить ее до апреля, когда в наших климатических условиях начинают появляться клещи, - сообщают в Роспотребнадзоре по Кировской области. - Через год прививку однократно повторяют. В последующем проводятся ревакцинации с периодичностью 1 раз в 3 года. Лицам, не привитым против клещевого энцефалита, в случае присасывания клеща в медицинских организациях вводят противоклещевой иммуноглобулин, желательно после получения результатов исследования клеща.

В этом году позаботились и сделали прививки всего 37 тысяч кировчан.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ

Если вы обнаружили присосавшегося клеща - извлеките его как можно скорее пинцетом, плотной ниткой или пальцами, обернутыми чистой марлей.

Место присасывания клеща обрабатывается антисептиком (спиртосодержащей жидкостью, йодом, одеколоном).

Тщательно вымойте руки с мылом.

Клещ упаковывается герметично в плотно закрывающуюся емкость и доставляется в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования.

После удаления клеща необходимо медицинское наблюдение с ежедневной термометрией (измерением температуры тела) в течение 21 дня, лабораторным обследованием по показаниям.

При первых признаках недомогания (появление головной боли, повышение температуры, слабость) немедленно обратитесь к врачу и сообщите ему о факте присасывания клеща.

ВАЖНО

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Пытаться убрать клеща голыми руками.

Капать на место укуса маслом.

Делать резкие движения: клещ может порваться.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Удаление клеща и медицинская помощь при присасывании клеща оказываются:

- в государственных учреждениях здравоохранения в рабочее время (в часы работы поликлиник);

- в травматологической поликлинике Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии - круглосуточно;

- в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время суток в приемных покоях стационаров, подразделениях скорой медицинской помощи.