Известный путешественник Иван Ширяев составил топ-5 самых интересных городов Кировской области

26 Июль 12:45 2018-07-30T11:05:32+03:00

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Создатель проекта «От Кореи до Карелии» Иван Ширяев проехал уже более 500 городов России. Он узнал их историю, прогулялся по центральным улицам и осмотрел основные достопримечательности. В конце июня странник заглянул и к нам. Путешественник побывал во всех 18 городах Кировской области и выбрал пять самых интересных населенных пунктов. Об этих городах Иван Ширяев рассказал в своей группе «Вконтакте». Кирова в этом списке не оказалось.

1 место - Кирово-Чепецк

Больше всего странника впечатлил Кирово-Чепецк. Раньше в этом городе работал крупнейший химический комбинат Европы. В послевоенные годы предприятие попало в программу создания советской атомной бомбы. В 1952 году на комбинате впервые началась наработка легкого изотопа лития. Его атомы необходимы для создания термоядерного оружия. Теперь химкомбинат реорганизовали и присоединили к Заводу минеральных удобрений.

Также в этом Чепецке Ивана Ширяева впечатлили остановки в центре города. На них размещены репродукции картин знаменитых художников. Например, «Прибыл на каникулы» и «Опять двойка» Федора Решетникова.

В Чепецке странника впечатлили остановки с репродукциями картин. Фото: Иван Ширяев

Удивила странника и дорога в микрорайон Каринтоф. Через реку Чепцу автомобильного моста нет, поэтому летом там выставляется понтонный мост, а зимой намораживается ледовая дорога - зимник.

2 место - Нолинск

Создатель проекта от «Кореи до Карелии» был удивлен, что в краеведческом музее Нолинска сотрудники предложили ему буклет-путеводитель с маршрутом по достопримечательностям.

- Это большая редкость для маленьких городков, - отметил Иван Ширяев. - Музейщики не сидят на месте, а пишут гранты и выигрывают их, благодаря чему им удается обновлять экспозиции и делать город более привлекательным.

В Нолинске путешественник прогулялся по историческому центру. Там расположены старинные купеческие и фабричные здания. Иван Ширяев выделил полузаброшенный Никольский собор, который построили еще в 1724 году.

Также странник узнал, что в 1882 году в этом городе работали сразу пять пряничных фабрик. У каждой из них были свои традиции изготовления сладостей. Сейчас преемником пряничного дела стал пищекомбинат. Музей пряника и лимонада и предприятие «Вятский сувенир», которое выпускает матрешек и деревянную посуду, тоже заинтересовали путешественника.

Иван Ширяев попробовал нолинские пряники. Фото: Иван Ширяев

3 место - Котельнич

Не оставил без своего внимания Иван и Котельнич, где его впечатлило уникальное местонахождение фауны пермского периода. Ежегодно там открывают все новые и новые виды ископаемых животных.

- Попасть на раскопки всем желающим нельзя (можно, если записаться на экскурсию в Котельничском филиале Вятского палеонтологического музея. - Ред.), а вот прогуляться среди древних гигантских существ в парке «Динозавры на Вятке» может каждый, - отметил путешественник. - Огромные макеты самых настоящих динозавров - от любимца публики Ти-Рекса до массивного протоцератопса - стоят под открытым небом. Конечно, типичная среднерусская растительность вовсе не походит на то, что было здесь миллиарды лет назад. Однако травоядные и плотоядные существа прекрасно вписались в местный заболоченно-березовый пейзаж и смотрятся весьма органично.

На третьем месте оказался Котельнич. Фото: Иван Ширяев

Упомянул путешественник и место рядом с Сокольей горой в 20 километрах к югу от города. Там котельничане часто видят НЛО.

И именно там и проходят раскопки парейазавров, древних животных, обитавших в этой местности 250 миллионов лет назад. Но экскурсии на Котельничском местонахождении могут проводить только сотрудники музея: участок берега внесен в перечень особо охраняемых и так просто гулять по берегу никто не имеет права - можно повредить скелеты, которые зачастую лежат прямо под ногами.

4 место - Советск

Предпоследнее место в рейтинге занял Советск. Он отметил, что в России есть сразу три города с таким названием: в Калининградской, Тульской и Кировской областях. Сильнее всего в Советске Ивана впечатлило пожарное депо начала XX века. Это не только памятник архитектуры, но и реально действующая часть.

Путешественник выделил в своем рейтинге и Советск. Фото: Иван ШИРЯЕВ

Также странник побывал на местном кладбище. По его словам, там можно увидеть старинные надгробия середины-конца XIX века.

5 место - Яранск

Завершил рейтинг Яранск, главной достопримечательностью которого стала Троицкая церковь. Это одна из последних работ архитектора Константина Тона. Именно он работал над созданием храма Христа Спасителя в Москве и Большого кремлевского дворца. Также город впечатлил Ивана Ширяева огромным количеством деревянных домов. Однако большинство из них находятся в ветхом состоянии.

В Яранске странника впечатлила Троицкая церковь. Фото: Иван ШИРЯЕВ

СПРАВКА «КП»

Иван Евгеньевич начал свое большое путешествие с юго-востока России в 2012 году. Он планирует побывать во всех городах нашей страны. Сейчас у Ивана пройдена почти половина пути, на которую он потратил шесть лет. Впереди еще 598 городов. По его замыслу, на них уйдет примерно столько же времени.