КСП: администрация Белой Холуницы потратила больше миллиона ненадлежащим образом

25 Июль 17:00 2018-07-30T11:06:22+03:00

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Контрольно-счетная палата Кировской области выявила значительные нарушения в деятельности администрации Белохолуницкого сельского поселения. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте ведомства.

По данным КСП региона, в 2016-2017 годах бюджет Белохолуницкого района пополнился на 841,2 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. На эти деньги был проведен ряд работ по улучшению городской среды в самой Белой Холунице и восстановление объектов инфраструктуры.

При этом специалисты выявили несколько фактов нарушения бюджетного и гражданского законодательства. Например, почти 300 тысяч рублей местные власти потратили на восстановление зеленых насаждений вне муниципального контракта, при этом не предоставив акты выполненных работ.

Помимо этого, около 540 тысяч рублей администрация должна была использовать на капремонт местной центральной библиотеки. Вместо этого была отремонтирована лишь крыша здания.

К тому же МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека» не было выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию после ремонта: строительный контроль не был осуществлен. Администрация поселения в итоге потратила еще почти 157 тысяч рублей на пени за позднюю оплату муниципального контракта.

В общей сложности Контрольно-счетная палата Кировской области выявила нарушения на общую сумму в 1 120 400 рублей. В администрацию Белохолуницкого сельского поселения и МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека» внесены представления. А все нарушения, выявленные проверкой, должны быть устранены.