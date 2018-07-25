«Цифры взялись с потолка»: кировчанам пришли новые квитанции за коммуналку

25 Июль 16:50 2018-07-30T11:05:32+03:00

Во время перехода на прямые расчеты с «ресурсниками» в Кирове возникла проблема с квитанциями Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Соцсети пестрят платежками, а в редакции «Комсомолки трезвонит телефон - кировчане возмущены странными цифрами (кто бы сомневался, что в строну увеличения) в платежках за коммуналку. Оказалось. Многие из-за смены номера лицевого счета не могут оплатить счета за воду, да и показатели не соответствуют тем, что передавали в прошлом месяце. Мы пытались разобраться в проблеме.

НОВЫЕ КВИТАНЦИИ ЗАБЫЛИ ПРОВЕРИТЬ

Один из наших читателей Сергей Воронов рассказал, что ему как и обычно, пришла «платежка» из Расчетно-консультационного центра. Получатель платежа там был указан новый. Вместо управляющей компании - КТК (Кировская теплоснабжающая компания). Вероятно, это связано с переходом на прямые расчеты «ресурсников» и жителей города. Также в «платежке» изменился и номер лицевого счета. С семизначного он стал десятизначным.

В квартире у Вороновых установлены два счетчика. Один - рабочий и опломбированный с показанием 43 куба, другой - замурованный с постоянным показанием в 1 кубометр. В прошлом месяце Сергей передал показания с обоих счетчиков, вот только квитанция пришла без учета этих данных.

- В новой «платежке» на КТК указано по 43 куба на каждый счетчик, - пояснил читатель «Комсомолки». - Также они не учли переданные данные с прошлого месяца и посчитали по нормативам, то есть по пять кубов на каждый счетчик. Теперь мне нужно заплатить большую сумму без какой-либо причины на это.

Теперь кировчанам потребуется уйма времени, чтобы разобраться с «платежками».Фото: Анна КРЮКОВА

С такой проблемой столкнулся не только Сергей. Кировчане заполонили соцсети гневными комментариями. По их мнению, цифры в новых квитанциях взялись с потолка.

- Управляющая компания отметила у меня 130 кубометров вместо 7, - возмущенно сообщает один из жителей города. - Цифра полугодовая! Ходила в ККС, там мне сказали, что был перенос в новую программу. Почему же новые квитанции никто не проверил и не просмотрел! Жду сейчас звонка после написания претензии.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Для того чтобы разобраться в этой ситуации, Сергей Воронов позвонил в РКЦ. Там ему сообщили, что десятизначные счета к ним не относятся и нужно позвонить КТК. Не помогли кировчанину и в КТК. Там ему сообщили, что напрямую с потребителями не работают. Лучше всего обратиться в управляющую компанию. Только там Сергею пояснили, что делать.

- В управляющей компании мне пояснили, что проблема массовая, - рассказал кировчанин. - У многих людей эти «платежки» не проходят и оплатить их не получается. Чтобы исправить ситуацию, нужно взять документы о поверке счетчиков, акт о вводе в эксплуатацию и отправиться на Московскую, 32, в РИЦ разбираться. Также в УК отметили, что получали верные показания счетчиков Сергея; почему они не попали в новую квитанцию, они не знают.

47 ТЫСЯЧ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Огромные суммы кировчане получили и в квитанциях за электроэнергию. Юрий Ильинов опубликовал в соцсетях фотографию «платежки», в которой значится сумма на 47 тысяч рублей.

- Лицевой счет поменяли, сумма и показания с потолка, - сообщил он. - Увидели бы родители, инсульт был бы неизбежен.

Фотографии с огромными суммами за электричество кировчане разместили в соцсетях. Фото: vk.com/zlo43

Попытки узнать, откуда берутся такие цифры, многим кировчанам не удались. По словам местных жителей, дозвониться в «ЭнергосбыТ Плюс» крайне сложно, а во всех офисах - огромные очереди.

Звонишь по номеру 8 800... - время ожидания то 25 минут, то 10 минут, то 20, то снова 9, а сейчас уже меньше минуты ожидания длится около 15 минут, - рассказал Антон Митин. - Когда заканчивается рабочий день (в 19.00), операторы просто прерывают разговор посреди и кладут трубку.

И все-таки, чтобы узнать новый номер лицевого счета и заплатить за свет, необходимо обратиться в ближайший офис компании. Если указанная сумма окажется меньше потребленной, недоимку включат в «платежку» за следующий месяц. Также из-за задержки доставки квитанций заплатить за свет можно до 30 числа включительно.