Коронавирус в Кировской области, последние новости на 28 октября 2020 года: в регионе ужесточат масочный режим

Список мест, в которых предписано носить маски, расширится с сегодняшнего дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 октября.

В регионе выявили 147 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 11498 жителей Кировской области. За прошедшие сутки выздоровели и выписались 483 человека, в том числе 93 - из инфекционных госпиталей. Число вылечившихся, у которых болезнь осложнялась пневмонией - 9205 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 2982 пациента с COVID-19, у 2846 человек из них (95% от количества госпитализированных) есть осложнение - пневмония. У 667 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу еще не подтверждены. По информации регионального оперштаба, с начала года коечный фонд увеличился с 476 до 3800 мест для зараженных.

В отделении реанимации госпитализированы 68 пациентов, 25 человек - на искусственной вентиляции легких. 12293 жителя области проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще более 19000 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5 тысяч из них - дети. Заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период более 88000 жителей региона.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 163 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 28 октября не предоставил.

В Кировской области ужесточили масочный режим. Теперь ношение СИЗ обязательно не только в общественном транспорте и местах массового скопления людей, но и в лифтах, такси и на парковках. Соответствующее постановление, вводящее всеобщий масочный режим в стране, подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова. В силу оно вступает с 28 октября.

Ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. При этом кировские ТЦ и ТРЦ будут работать в прежнем режиме. Все магазины площадью до 800 квадратных метров по-прежнему будут работать. Исключение - фудкорты: их работа под запретом. Обязателен масочный режим, его контролируют практически ежедневно. В случае отсутствия маски у посетителя сотрудники вправе отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

Но кировчане не всегда выполняют требования, продиктованные пандемией коронавируса. По итогам очередного рейда полиции выяснилось, что 53 городских организации из 403, проверенных за октябрь, решили наплевать на требования Роспотребнадзора. После появления полиции большинство исправились, но не все. В 15 организациях обнаружились все те же нарушения.

В кировских автобусах устанавливают диспенсеры с антисептиком для рук. Такие устройства появятся в транспорте КПАТ. Сейчас установлено уже 80 диспенсеров, и планируется поставка еще 200. Все автобусы предприятия собираются оборудовать к следующей неделе.

Кировский ХК «Родина» запустил акцию в поддержку врачей. На рукава своих игровых маек участники клуба нашьют специальные шевроны с фразами «Врачи - герои нашего времени» и «Спасибо врачам». По словам хоккеистов, они напоминают всем, кто сейчас является настоящим героем для человечества.

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