Коронавирус в Кировской области, последние новости на 22 октября 2020 года: у 91% пациентов инфекционных госпиталей диагностирована пневмония

В инфекционных стационарах лечатся от коронавируса почти три тысячи человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 22 октября.

В регионе выявили 137 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 10638 жителей Кировской области. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписано 367 человек, в том числе 86 - из инфекционных госпиталей. Общее количество вылечившихся, у кого болезнь протекала с осложнениями, составляет 8762 человека.

В инфекционных стационарах проходят лечение 2942 пациента с COVID-19, у 2842 человек (91% от количества госпитализированных) из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В горбольницах также лечатся еще 586 пациентов с пневмонией, но у них коронавирус не подтвержден, либо результата теста еще нет.

В отделении реанимации находится 71 пациент, 22 человека - на искусственной вентиляции легких. 11743 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще более 18 тысяч кировчан сидят дома на карантине, 5 тысяч из них - дети. Заболевших среди них нет.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 157 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 22 октября не предоставил.

Ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. При этом в постановление внесли некоторые изменения. Так, заведениям общепита запрещено проводить дискотеки и иные досуговые мероприятия с 21.00 до 09.00. Школы области уходят на каникулы с 19 октября по 1 ноября, а техникумы и колледжи переводятся на дистанционный режим обучения на тот же период. Вузам рекомендовано поступить так же, но каждое учреждение будет решать для себя этот вопрос самостоятельно.

При этом кировские ТЦ и ТРЦ будут работать в прежнем режиме. Все центры площадью до 800 квадратных метров по-прежнему будут осуществлять свою деятельность, как и их торговые отделы. Исключение - фудкорты: их работа под запретом. Обязателен масочный режим, причем за ним собираются усилить наблюдение. В случае отсутствия маски у посетителя сотрудники вправе отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

Причем за несоблюдение масочного режима, равно как и социальной дистанции, кировчан собрались штрафовать. За халатное отношение к требованиям в период пандемии коронавирусной инфекции сотрудники полиции могут привлечь жителей региона к административной ответственности за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По данной статье положено наказание - штраф в размере до 30 тысяч рублей для физических лиц.

В регионе откроются еще два коронавирусных госпиталя. Первый расположился в Белой Холунице на базе местной ЦРБ, его вместимость - 200 человек. Стационар будет принимать пациентов из Белохолуницкого, Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского и Нагорского районов Кировской области. Второй госпиталь откроют в Кирове, на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов. Принимать он будет пожилых и маломобильных людей с симптомами СOVID-19.

Кировчане отнюдь не спешат выполнять требования, продиктованные пандемией коронавируса. Рейды полиции показали, что в городских заведениях нередко нарушают требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в 11 местах нашли четыре нарушения. К примеру, в одном из них курили кальян и проходили дискотеки, несмотря на строгий запрет. Напомним, за нарушения положен штраф: для физлиц - от 15 до 40 тысяч рублей, для ИП - до 150 тысяч, для юрлиц - до 500 тысяч.

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