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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 21 октября 2020 года: количество заразившихся за сутки растет с каждым днем

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 21 октября
Анастасия РОМАНОВААнастасия РОМАНОВА
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Уже несколько дней подряд кировские врачи ежедневно выявляют более сотни новых заболевших.

Уже несколько дней подряд кировские врачи ежедневно выявляют более сотни новых заболевших.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 21 октября.

В регионе выявили 127 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболел 10501 житель Кировской области. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписано 413 человек, в том числе 61 - из инфекционных госпиталей. Общее количество излечившихся от новой коронавирусной инфекции, у которых болезнь протекала с осложнениями, составляет 8676 человек.

Кировская область находится на 39 строчке общероссийского рейтинга заболеваемости COVID-19. Коэффициент распространения вируса в регионе увеличился и достиг отметки в 1,09Rt.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 2928 пациентов с COVID-19, у 2821 человека из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В стационарах городских больниц также лечатся еще 518 пациентов с пневмонией, но в ожидании результата теста на коронавирус либо с отрицательным результатом.

В отделении реанимации находятся 68 пациентов, 23 человека - на искусственной вентиляции легких. 11544 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще около 17 тысяч кировчан сидят дома на карантине, 5 тысяч из них - дети. Заболевших среди них нет.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 156 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 21 октября не предоставил.

Ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. При этом в постановление внесли некоторые изменения. Так, заведениям общепита запрещено проводить дискотеки и иные досуговые мероприятия с 21.00 до 09.00. Школы области уходят на каникулы с 19 октября по 1 ноября, а техникумы и колледжи переводятся на дистанционный режим обучения на тот же период. Вузам рекомендовано поступить так же, но каждое учреждение будет решать для себя этот вопрос самостоятельно.

При этом кировские ТЦ и ТРЦ будут работать в прежнем режиме. Все центры площадью до 800 квадратных метров по-прежнему будут осуществлять свою деятельность, как и их торговые отделы. Исключение - фудкорты: их работа под запретом. Обязателен масочный режим, причем за ним собираются усилить наблюдение. В случае отсутствия маски у посетителя сотрудники вправе отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

Причем за несоблюдение масочного режима, равно как и социальной дистанции, кировчан собрались штрафовать. За халатное отношение к требованиям в период пандемии коронавирусной инфекции сотрудники полиции могут привлечь жителей региона к административной ответственности за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По данной статье положено наказание - штраф в размере до 30 тысяч рублей для физических лиц.

В регионе откроются еще два коронавирусных госпиталя. Первый расположился в Белой Холунице на базе местной ЦРБ, его вместимость - 200 человек. Стационар будет принимать пациентов из Белохолуницкого, Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского и Нагорского районов Кировской области. Второй госпиталь откроют в Кирове, на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов. Принимать он будет пожилых и маломобильных людей с симптомами СOVID-19.

Кировчане отнюдь не спешат выполнять требования, продиктованные пандемией коронавируса. Рейды полиции показали, что в городских заведениях нередко нарушают требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в 11 местах нашли четыре нарушения. К примеру, в одном из них курили кальян и проходили дискотеки, несмотря на строгий запрет. Напомним, за нарушения положен штраф: для физлиц - от 15 до 40 тысяч рублей, для ИП - до 150 тысяч, для юрлиц - до 500 тысяч.

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