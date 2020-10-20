Коронавирус в Кировской области, последние новости на 20 октября 2020 года: в инфекционных стационарах лечатся почти три тысячи пациентов

На искусственной вентиляции легких находятся почти двадцать кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 20 октября.

В регионе выявили 118 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 10374 жителей Кировской области. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписано 175 человека, в том числе 86 - из инфекционных госпиталей. Общее количество излечившихся от новой коронавирусной инфекции, у которых болезнь протекала с осложнениями, составляет 8615 человек.

Кировская область находится на 39 строчке общероссийского рейтинга заболеваемости COVID-19. Коэффициент распространения вируса в регионе увеличился и достиг отметки в 1,09Rt.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 2915 пациентов с COVID-19, у 2763 человек из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В стационарах городских больниц также лечатся еще 550 пациентов с пневмонией, но в ожидании результата теста на коронавирус либо с отрицательным результатом.

В отделении реанимации находятся 65 пациентов, 17 человек - на искусственной вентиляции легких. 11224 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще около 16 тысяч кировчан сидят дома на карантине.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 155 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 20 октября не предоставил.

Ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. При этом в постановление внесли некоторые изменения. Так, заведениям общепита запрещено проводить дискотеки и иные досуговые мероприятия с 21.00 до 09.00. Школы области уходят на каникулы с 19 октября по 1 ноября, а техникумы и колледжи переводятся на дистанционный режим обучения на тот же период. Вузам рекомендовано поступить так же, но каждое учреждение будет решать для себя этот вопрос самостоятельно.

При этом кировские ТЦ и ТРЦ будут работать в прежнем режиме. Все центры площадью до 800 квадратных метров по-прежнему будут осуществлять свою деятельность, как и их торговые отделы. Исключение - фудкорты: их работа под запретом. Обязателен масочный режим, причем за ним собираются усилить наблюдение. В случае отсутствия маски у посетителя сотрудники вправе отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

Причем за несоблюдение масочного режима, равно как и социальной дистанции, кировчан собрались штрафовать. За халатное отношение к требованиям в период пандемии коронавирусной инфекции сотрудники полиции могут привлечь жителей региона к административной ответственности за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По данной статье положено наказание - штраф в размере до 30 тысяч рублей для физических лиц.

В регионе откроются еще два коронавирусных госпиталя. Первый расположился в Белой Холунице на базе местной ЦРБ, его вместимость - 200 человек. Стационар будет принимать пациентов из Белохолуницкого, Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского и Нагорского районов Кировской области. Второй госпиталь откроют в Кирове, на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов. Принимать он будет пожилых и маломобильных людей с симптомами СOVID-19.

В области осталось пять районов, в которых нет больных коронавирусом и пневмонией. По статистике регионального Минздрава, таковыми стали Даровской, Кикнурский, Немский, Опаринский и Свечинский муниципалитеты. В списке антилидеров же главенствует Киров - 578 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Следом идут Кирово-Чепецкий (185), Слободской (171), Вятскополянский (139) и Малмыжский (57) районы.

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