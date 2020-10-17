«Бездомность - это не приговор»: кировские волонтеры рассказали о помощи людям, которые потеряли жилье

Волонтерское движение «Одиноких.НЕТ» возникло в 2019 году. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

В России на 2010 (последняя перепись населения - Ред.) год по официальным данным всего 64 тысячи бездомных. По мнению различных социологов, в действительности цифра варьируется от 1 до 5 миллионов человек, а ежедневно за чертой крайней бедности оказываются все больше наших соотечественников. Многие из них - это люди, лишившиеся крова из-за конфликтов с родственниками или мошенничества с недвижимостью, а также выпускники детдомов и бывшие осужденные.

Екатерина, один из организаторов волонтерского движения в Кирове «Одиноких.НЕТ», считает, что бездомность - это не приговор, а временное тяжелое состояние, в которое может угодить любой из нас.

- Человек попадает в такую ситуацию в результате череды бед, которые обрушиваются на него. Он не справляется и оказывается на улице, - поделилась волонтер.

Именно для таких попавших в беду людей в Кирове уже на протяжении почти двух лет действует волонтерское движение «Одиноких.НЕТ». Журналист «Комсомолки» узнал о том, кто оказывает помощь бездомным людям и как им может помочь каждый из нас.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗДАЧИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОТ «ОДИНОКИХ.НЕТ» ОТКРЫТЫ В ТРЕХ МЕСТАХ ГОРОДА

Идея создания волонтерского движения возникла несколько лет назад.

- Зимой 2018 года ударили морозы, в люках неподалеку от нашего дома погибли двое бездомных, - поделилась Екатерина. - Третий обнаружил тела и пошел в полицию. Пару недель после этого, гуляя со своим псом, я видела маленькие красные фонарики ограждения, не убранные рабочими. И думать о случившемся было тяжело. Мне хотелось сделать для бездомных людей хотя бы что-то, помочь им. И я начала искать в интернете информацию о них.

Предварительно волонтеры изучили работу других площадок по предоставлению бесплатного питания в Кирове, а уже в январе 2019 года они смогли реализовать свой проект по помощи бездомным людям. Первый пункт раздачи горячего питания появился на Филейке рядом с организацией по приему бутылок и картона, а уже в апреле открылся второй - в Коминтерне.

Первый пункт раздачи горячего питания появился на Филейке. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

Сейчас площадки для помощи бездомным открыты в трех местах города. Помимо этого, волонтеры организуют душ, парикмахерские услуги, а также информируют людей о том, где и какую помощь они могут найти в городе.

Людям оставшимся на улице оказывают и парикмахерские услуги. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

В 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы и трудности в работу волонтеров. В первые же дни после объявления карантина в Кирове особенно тяжело пришлось самым незащищенным слоям населения. Многие бездомные лишились подработки, а выдаваемый набор еды для них сократился из-за невозможности разливать горячий суп.

- В связи с пандемией в марте мы перешли на фасовку: стали формировать для нуждающихся пакеты с едой, чтобы человек мог взять готовый пакет и сразу же покинуть площадку, - рассказал волонтер. - Кроме того, активисты сшили многоразовые маски, и мы выдавали их всем на пунктах раздачи.

Во время пандемии коронавируса волонтеры стали формировать для нуждающихся пакеты с едой. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

В настоящее время в движении активно принимают участие 40 волонтеров, а также множество сторонних участников, которые передают для бездомных людей продукты, одежду и предметы первой необходимости. Однако, как говорит Екатерина, работы у добровольцев много, а вот свободных рук не хватает.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Проект «Одиноких.НЕТ» не является зарегистрированной организацией, а финансирование происходит исключительно из средств волонтеров и неравнодушных кировчан.

- Нас не спонсирует государство, - рассказывает создатель движения. - Администрация города готова предоставить нам помещения для душа, но отказывается дать его нам как волонтерам. Поэтому сейчас мы подали документы на регистрацию некоммерческой организации.

Екатерина добавила, что помощь движению нужна всегда и оказать ее может каждый неравнодушный кировчанин.

- Нам всегда нужны волонтеры, а также продукты и предметы первой необходимости для бездомных людей. Актуальную информацию можно узнать в нашей группе.

ВАЖНО

Пункты выдачи бесплатного питания в Кирове организованные различными волонтерскими движениями:

-Понедельник, 19:00 - Октябрьский пр.23а/Уральская 1 (м-н «Алло»), «Одиноких.НЕТ»;

- Вторник, 13:00 — ул. Горького, 67 (арка);

- Вторник, 13:00 - Нововятск, ул. Парковая, 28, БФ «Близко к сердцу»;

- Вторник, 19:00 -ЮЗР, между домом № 8 по ул. Производственной и «Домом печати «Вятка» , «Рука помощи»;

- Среда, 14:00 — ул. Горького, 67 (арка), «Путь Преодоления»;

- Четверг, 13:00 — ул. Горького, 67 (арка), «Одиноких.НЕТ»;

- Четверг, 15:00 — Коминтерн, площадь, ж/д переезд, «Одиноких.НЕТ»;

- Четверг, 19:00 — ул. Горбачёва, 14 (р-н Трифонова монастыря), БФ «Близко к сердцу»;

- Пятница, 13:00 — ул. Горького, 67 (арка), АНО «Ника»;

- Суббота, 11:00 — ЮЗР, между домом № 8 по ул. Производственной и «Домом печати «Вятка», «Сева-Пища мира»;

- Суббота, 12:00 - Коминтерн, ул. Павла Корчагина, 84, БФ «Близко к сердцу»;

- Воскресение, 11:30 — ул. Горького, 67 (арка), проект «Пища в благости».

Переночевать:

- модуль «Теплый дом» у Трифонова монастыря.

Проживание и восстановление документов:

- БОМЖиЗ Центр ул. Сплавная, 29, Вересники.

Любую информацию о том, как стать волонтером, куда можно прислать свою помощь, можно узнать в группе ВК «Одиноких.НЕТ», а также по телефону: 45-55-76.

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