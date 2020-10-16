В Кировской области подорожали стройматериалы и услуги страхования

Автовладельцам стоит учесть, что стоимость полисов ОСАГО и КАСКО стала выше Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По информации Кировстата, в сентябре стоимость продуктов в области снизилась на 0,5%, а услуг - на 0,3%. Непродовольственные товары, напротив, стали дороже на 0,4%.

САХАР ПОДОРОЖАЛ НА 11,9%

Как сообщили специалисты, сезонно в Кировской области подешевели овощи. Так, морковь стало выгоднее покупать сразу на 20,4%, картофель - на 19,6%, белокочанную капусту - на 17,1%. При этом на 13,5% подорожали помидоры. Изменилась цена также и некоторых фруктов. Виноград стал дешевле - на 14,7%, яблоки - на 13,7%. Стоимость бананов выросла на 4,5%.

В сентября покупателям пришлось больше платить за рыбные продукты. Например, икра лососевых подорожала на 9,2%, креветки мороженые неразделанные - на 5,4%, филе рыбное - на 3,8%, рыба охлажденная и мороженая лососевых пород - на 3,1%.

Выше стала и стоимость сахара-песка - на 11,9%, консервированных овощей - на 4,1%, маргарина - на 3,7%, сливочного мороженого - на 3,3%, сухих завтраков - на 3,1%. При этом дешевле жителям стало обходиться пшено - на 5,2%, кура мороженая и охлажденная - на 2,8%, рис - на 2,4%, мед - на 2,3%.

ПОДЕШЕВЕЛИ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА

Что касается непродовольственных товаров, аналитики отметили рост цен на стройматериалы. Теперь жители области отдают на 4,5% больше за металлочерепицу, на 3,6% - за красный кирпич, на 2,3% - за еврошифер.

С наступлением холодов подорожали и трикотажные головные уборы, ботинки для дошкольников, детские варежки, шарфы для взрослых и утепленные женские пальто из плащевой ткани - на 4,9% - 1,8%.

Тех, кто планирует отправиться в путешествие, порадует снижение стоимости билетов на поезда дальнего следования - на 14,1% и перелета в салоне экономкласса - на 5,1%. Услуги такси же, напротив, обойдутся дороже на 3,4%. С началом учебного года также выросла плата за курсы иностранных языков - на 13,5%. Специалисты отметили и рост тарифов на услуги страхования. Годовая стоимость полисов ОСАГО и КАСКО повысилась на 7,2% и 6,4% соответственно.

Среди других услуг подорожало проживание в студенческом общежитии - на 5,8% и осмотр животного в ветклинике - на 4,6%.