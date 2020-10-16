Коронавирус в Кировской области, последние новости на 16 октября 2020 года: школы уходят на каникулы, а колледжи - на удаленку

С 19 октября кировские школьники уходят на каникулы, а учащиеся техникумов и колледжей - на «дистанционку». Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 16 октября.

В регионе выявили 103 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, всего с начала вспышки заболели 9940 жителей Кировской области. За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 319 человек, в том числе 171 выписался из инфекционных стационаров. Общее количество излечившихся от коронавируса, у которых болезнь протекала с осложнениями, составляет 8377 человек.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 2737 пациентов с COVID-19, у 2684 человек из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 64 пациентов, 20 человек - на искусственной вентиляции легких. 9456 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 151. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 16 октября не предоставил.

Ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. При этом в постановление внесли некоторые изменения. Так, заведениям общепита запрещено проводить дискотеки и иные досуговые мероприятия с 21.00 до 09.00. Школы области уходят на каникулы с 19 октября по 1 ноября, а техникумы и колледжи переводятся на дистанционный режим обучения на тот же период. Вузам рекомендовано поступить так же, но каждое учреждение будет решать для себя этот вопрос самостоятельно.

При этом кировские ТЦ и ТРЦ будут работать в прежнем режиме. Все центры площадью до 800 квадратных метров по-прежнему будут осуществлять свою деятельность, как и их торговые отделы. Исключение - фудкорты: их работа под запретом. Обязателен масочный режим, причем за ним собираются усилить наблюдение. В случае отсутствия маски у посетителя сотрудники вправе отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

В регионе откроются еще два коронавирусных госпиталя. Первый расположился в Белой Холунице на базе местной ЦРБ, его вместимость - 200 человек. Стационар будет принимать пациентов из Белохолуницкого, Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского и Нагорского районов Кировской области. Второй госпиталь откроют в Кирове, на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов. Принимать он будет пожилых и маломобильных людей с симптомами СOVID-19.

В области осталось пять районов, в которых нет больных коронавирусом и пневмонией. По статистике регионального Минздрава, таковыми стали Даровской, Кикнурский, Немский, Опаринский и Свечинский муниципалитеты. В списке антилидеров же главенствует Киров - 578 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Следом идут Кирово-Чепецкий (185), Слободской (171), Вятскополянский (139) и Малмыжский (57) районы.

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