Коронавирус в Кировской области, последние новости на 15 октября 2020 года: в пяти районах региона нет «коронавирусных» пациентов с пневмонией

За сутки кировские врачи выявили сто новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 15 октября.

В регионе выявили 100 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, всего с начала вспышки заболели 9697 жителей Кировской области. За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 284 человека, в том числе 70 выписались из инфекционных госпиталей. Общее количество излечившихся от коронавируса, у которых болезнь протекала с осложнениями, составляет 8321 человек.

Кировская область по-прежнему находится на 40 строчке общероссийского рейтинга заболеваемости COVID-19. Коэффициент распространения вируса в регионе достиг отметки в 1,01Rt.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 2697 пациентов с COVID-19, у 2656 человек из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 56 пациентов, 17 человек - на искусственной вентиляции легких. 8794 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 150. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 15 октября не предоставил.

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлены до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Работающих пенсионеров могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

В области осталось пять районов, в которых нет больных коронавирусом и пневмонией. По статистике регионального Минздрава, таковыми стали Даровской, Кикнурский, Немский, Опаринский и Свечинский муниципалитеты. В списке антилидеров же главенствует Киров - 578 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Следом идут Кирово-Чепецкий (185), Слободской (171), Вятскополянский (139) и Малмыжский (57) районы.

Кировский врач Олег Отмахов, заведующий Отделением анестезиологии-реанимации №1 больницы Скорой медицинской помощи, наряду с коллегами из разных регионов России принял участие в записи песни о нелегкой работе в инфекционных стационарах. Клип появился на Youtube-канале «Врачи поют». Свою песню медицинские работники посвятили коллегам, которые умерли от осложнений на фоне коронавируса.

Все кировские школьники уйдут на каникулы одновременно. Обычно они учатся по четвертям и триместрам и уходят на каникулы в разные сроки. Однако этой осенью из-за коронавируса все школьники региона уйдут на отдых в одно время. Такое решение принял региональный оперштаб. Точная дата пока неизвестна.

Из-за коронавируса продлил свой карантин кировский драмтеатр. Все спектакли учреждения культуры отменены до 16 октября. По этой же причине к нам не приедет коллектив из Улан-Удэ. Празднование 60-летия кировского Театра балета также перенесли - с октября 2020 года на февраль 2021 года.

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