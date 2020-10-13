Коронавирус в Кировской области, последние новости на 13 октября 2020 года: в тяжелом состоянии находятся более 50 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 20 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 13 октября.

В регионе выявили 98 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, всего с начала вспышки заболели 9498 жителей Кировской области. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписано 211 человек, в том числе 53 - из инфекционных госпиталей. Общее количество излечившихся от коронавируса, у которых болезнь протекала с осложнениями, составляет 8128 человек.

Кировская область по-прежнему находится на 40 строчке общероссийского рейтинга заболеваемости COVID-19. Коэффициент распространения вируса в регионе достиг отметки в 1,01Rt.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 2612 пациентов с COVID-19, у 1474 человек из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 51 пациентов, 20 человек - на искусственной вентиляции легких. 8798 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях.

9 октября на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о смерти шести пациентов в Кировской области. Однако позднее региональный Минздрав сообщил, что «на федеральном ресурсе опубликована некорректная информация». По данным регионального министерства на 9 октября, в регистре умерших от коронавируса в регионе числится 142 человека.

- В настоящее время опубликованная информация на федеральном ресурсе «Стопкоронавирус.рф» не соответствует действительности, - сообщили в ведомстве. - Министерством здравоохранения Кировской области принимаются меры по корректировке размещенных данных.

На момент написания публикации на сайте стопкоронавирус.рф статистика смертности в Кировской области не скорректирована. Согласно представленным данным, число летальных случаев в регионе составляет 147. Отметим, что на 12 октября областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе не предоставил.

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

Все кировские школьники уйдут на каникулы одновременно. Обычно они учатся по четвертям и триместрам и уходят на каникулы в разные сроки. Однако этой осенью из-за коронавируса все школьники региона уйдут на отдых в одно время. Такое решение принял региональный оперштаб. Точная дата пока что неизвестна.

Из-за коронавируса продлил свой карантин кировский драмтеатр. Все спектакли учреждения культуры отменены до 16 октября. По этой же причине к нам не заглянет коллектив из Улан-Удэ. Празднование 60-летия кировского Театра балета также перенесли - с октября 2020 года на февраль 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте