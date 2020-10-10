«Не бойтесь, клеймо на вас никто не поставит»: рассказ кировчанки с душевным расстройством

Граней расстройств, личностных, поведенческих и многих других, весьма много. Фото: Алексей Гмызин

Поведение чересчур эмоционального, или, напротив, слишком замкнутого человека не всегда привлекает к себе внимание окружающих. Но на самом деле ему может быть нужна помощь. 10 октября по всему миру традиционно празднуется Международный день психического здоровья. «Комсомолка» в преддверии этой даты поговорила с кировчанкой с пограничным расстройством личности.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ТО, К ЧЕМУ НЕ ПРИКОСНУТЬСЯ?

По словам девушки, психическое расстройство не всегда означает что-то плохое и пугающее. Вовсе необязательно, что человек с таким недугом, в какой-то момент впадет в ярость и начнет крушить все вокруг. Граней расстройств, личностных, поведенческих и многих других, весьма много.

- А день психического здоровья мы не празднуем! - с улыбкой говорит наша героиня Алиса (имя изменено - Ред.).

По ее признанию, она любит шутить над собственным диагнозом. И от друзей принимает подколы по-доброму. У 24-летней девушки - пограничное расстройство личности, связанное с депрессией.

- Основная черта этого расстройства - повышенная импульсивность, - рассказывает нам кировчанка. - Это звучит просто, мол, а что в этом такого? Проблема в том, что эти импульсы - деструктивные. И направлены они на разрушение.

Алиса старается не углубляться в психиатрию и рассказывает в основном изнанку своих чувств. Суть в том, что девушка испытывает эмоциональную боль, причем от любой мелочи. По ее словам, она чувствует себя виноватой практически во всем, что происходит с ней вне зависимости от того, была ли в действительности хотя бы капля ее вины в произошедшем.

- И ты стараешься избавиться от этих чувств любым способом, - делится героиня публикации. - Как будто бы ты обжегся и пытаешься стряхнуть боль от ожога. И тут в дело вступают те самые импульсы. Ты делаешь что-то резкое, внезапное, неожиданное, чтобы испытать облегчение. Но обычно эти поступки, как я уже сказала, деструктивны. То есть - выпить чуть больше, собрать вещи и переехать, оборвать с кем-то связи… Ищешь решение своей проблемы, а оно оказывается слишком радикальным. Ты просто делаешь еще хуже и от этого тебе снова становится плохо. И все повторяется.

Девушка отмечает, что выйти из замкнутого круга возможно. Главное, не затягивать и вовремя обратиться к специалистам. Желание причинить себе физический вред - это наиболее частый симптом, сигнализирующий о том, что человеку нужна срочная помощь.

- Когда я поняла, что со мной что-то не в порядке, я обратилась во всем известную психиатрическую больницу нашего города, - серьезно говорит Алиса. - Мне помогли. По сути, мне выписали таблетки и наблюдали за мной в течение месяца. Если перефразировать - мне дали костыли, чтобы я смогла снова ходить.

БЕЗОПАСНА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ

Жительница Кирова отмечает, что наличие справки вовсе не означает, что она опасна для людей и не может жить в социуме. Девушка также ходит на работу и взаимодействует с окружающими. Но периодами Алиса замыкается в себе, перестает разговаривать или есть. В тяжелые моменты может причинить себе вред. По ее словам, депрессия, идущая рука об руку с расстройством личности, заставляет разрушительные чувства и эмоции накатывать приступами, как волны. Кировчанка давно научилась предчувствовать их появление и готовиться к ним.

- Обычно моя жизнь разграничена по полгода, - поясняет девушка. - То есть шесть месяцев я живу спокойно, а шесть месяцев погружаюсь на дно. Обычно депрессивный эпизод приходит осенью-зимой. К весне-лету я уже хорошо себя чувствую. Сейчас я нахожусь в депрессивном эпизоде, но стараюсь, чтобы это никого не касалось. Друзья и коллеги знают, что я нездорова, но никто не осуждает меня за это. В этом плане мне, можно сказать, повезло.

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Если вам кажется, что вы угнетены в эмоциональном плане и у вас пропал интерес к жизни, то не стоит спешить приписывать себе психическое расстройство. Однако и запускать свое душевное здоровье не стоит. Иначе последствия могут быть трагическими.

- Не занимайтесь самодиагностикой и не гуглите симптомы, - советует Алиса. - Обратитесь к специалисту, вам обязательно помогут. И не бойтесь, клеймо на вас никто не поставит.

По словам девушки, она была напугана, когда в разгар работы ей пришлось обратиться в психиатрическую больницу. Но кировчанке дали больничный, в котором прописали «общие болезни». Никто так ничего и не узнал.

Насильно вас не положат в «психушку». Для этого нужны весьма веские основания - к примеру, решение суда. Без вашего согласия госпитализировать вас никто не вправе.

Так, кировчанку определили на дневной стационар. Иными словами, девушка каждый день ездила в больницу, получала лекарства, разговаривала с лечащим психиатром, иногда беседовала с психологами.

- Психиатрическая больница - не страшно, - напоследок сказала нам Алиса. - Лечение - это тоже не страшно. Разговаривать - не страшно. Страшно - это запущенное душевное состояние. Страшно - это последствия. Страшно - это когда уже слишком поздно.