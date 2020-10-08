Коронавирус в Кировской области, последние новости на 8 октября 2020 года: карантин в драмтеатре и отсутствие масок у продавцов в магазинах

Многие кировчане, как продавцы, так и покупатели, не спешат соблюдать масочный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 8 октября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. По статистике регионального Минздрава, с начала пандемии COVID-19 заразились 9186 человек. При этом 7754 (+152) кировчанина уже выздоровели и покинули лечебные учреждения. А под присмотром врачей остаются 2130 зараженных, у 1396 жителей области болезнь осложняется пневмонией.

На дому сейчас лечатся еще 9389 кировчан. У них болезнь протекает в легкой форме.

В тяжелом состоянии находятся 65 заболевших. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 36 пациентов. 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 138 (+1). За минувшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек.

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

Из-за коронавируса продлил свой карантин кировский драмтеатр. Все спектакли учреждения культуры отменены до 16 октября. По этой же причине к нам не заглянет коллектив из Улан-Удэ. Празднование 60-летия кировского Театра балета также перенесли - с октября 2020 года на февраль 2021 года.

По городу прошел очередной рейд на соблюдение санитарных требований. Проверили 107 торговых точек в Ленинском районе, и по итогам выяснилось: более 70% организаций нарушают предписанные правила. Так, в 78 магазинах отсутствовали санитайзеры и медицинские маски. Информацию направят в полицию и Роспотребнадзор.

На стене кировской травматологии появился рисунок, посвященный борьбе с коронавирусом. Автором стал Илья Державин, победивший в региональном этапе фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». На рисунке изображены пожилые люди и дети в окружении медиков, волонтеров и соцработников, с подписью «МыВместе». Как рассказал сам автор, в разгар пандемии он лично с другими добровольцами доставлял продукты пенсионерам.

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