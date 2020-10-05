Прогноз погоды на октябрь 2020 в Кирове: от небольшого потепления до первого снега

По-настоящему зимняя погода наступит в конце октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Середина октября еще успеет порадовать кировчан теплыми и солнечными днями. Однако затем в регионе наступит резкое похолодание, может пройти первый снег. В целом же, по информации паблика «Любительская метеорология в Кирове», количество осадков на юге области ожидается ниже нормы, на севере - около нормы.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАЧЕЛИ

В начале месяца на смену бабьему лету придет похолодание. Причина резкого перепада температуры - в арктическом антициклоне, который сместился к нам с акватории Баренцева моря. Так, в ночь на 5 октября, во многих районах области уже зафиксировали заморозки от 0 до -4,7 градусов. Кроме того, выросло и атмосферное давление. По информации метеорологов любителей, антициклон также может принести в область кратковременные дожди.

Во второй декаде октября в регион снова вернется тепло. Температура воздуха будет выше нормы, снегопады маловероятны. По прогнозам Gismeteo.ru, в Кирове с 9 по 14 октября ожидается солнечная погода. Столбики термометров днем будут подниматься до +14 градусов. Однако затем могут начаться дожди.

Атмосферный блок над Европейской территорией России окончательно разрушится, - уточнили в сообществе. - Атлантические циклоны и их фронты смогут свободно перемещаться на большие расстояния, принося к нам дожди и сильный ветер.

ЗИМНЯЯ ПОГОДА

К наступлению третьей декады жителям стоит достать теплые вещи. На территории региона ожидается похолодание. В том числе, не обойдется и без снега. Особенно обильные осадки ожидаются в области 21 и 22 октября. Так, сильные дожди будут сменяться мокрым снегом. Среднесуточная температура воздуха уйдет в «минус», и погода станет больше похожа на зиму.

При этом, такого же экстремального количества осадков как в прошлом году не прогнозируется. Напомним, что в октябре 2019 года выпало 114 мм или 170% от нормы.