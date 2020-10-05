«Больница - как одна большая семья»: откровения будущего врача об учебе в медицинском и работе в период пандемии

В этот непростой год врачи играли одну из самых важных ролей в нашей жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

В первый понедельник октября по всему миру традиционно отмечают Международный день врача. В 2020 году праздничная дата выпала на пятое число. Несомненно, в этот непростой год врачи играли одну из самых важных ролей в нашей жизни, спасая нас от коронавируса.

В преддверии праздничной даты «Комсомолка» поговорила с начинающим врачом - студенткой Кировского государственного медицинского университета, совмещающей учебу и работу.

РЕАЛЬНОСТЬ ОКАЗАЛАСЬ СКУЧНЕЕ ОЖИДАНИЙ

Представления от учебы у каждого студента свои. Наша героиня сразу понимала, что учиться будет тяжело. Придется много читать и зубрить, почти не будет свободного времени… Но не думала, что окажется так скучно.

- Я ожидала, что учебный процесс будет более интересным, чем «прочитать и выучить несколько страниц учебника, а потом ответить на вопросы преподавателя на семинаре», - делится с нами на условиях анонимности начинающий врач. - Я представляла себе, как мы разбираем интересные ситуации из медицинской жизни, работу с манекенами, симуляции... Но практически весь учебный процесс сводился к тому, что нужно прочитать огромное количество страниц, что-то понять оттуда и запомнить.

Кроме того, первые три года именно медициной не особенно-то и пахло. Как рассказывает девушка, в первую очередь изучали общеобразовательные предметы вроде экономики, философии, физики и прочие. Биология и анатомия, конечно, тоже шли в ход. Однако именно в медицину студенты окунулись лишь на четвертом курсе.

- На клинические дисциплины по учебному плану выделено мало занятий, а информации усвоить надо очень много, - говорит девушка. - В итоге не успеваешь все прочитать, откладываешь на «изучить позже в свободное время», и как следствие остаются пробелы в знаниях. Эти пробелы приходится заполнять уже после выпуска из университета. Медицина - это сфера деятельности с непрерывным обучением.

Учебный процесс оказался куда скучнее, чем представляла себе кировчанка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«ЕДИНСТВЕННАЯ УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА - СМЕРТЬ»

В медицину каждый идет за своим. Кто-то всерьез хочет посвятить жизнь спасению людей, кто-то идет по стопам родителей, кто-то просто хочет в будущем хорошо зарабатывать. А у некоторых просто не было других вариантов. Но многие быстро срезаются. Причем в основном - на первых курсах. Зачастую причиной является банальная неуспеваемость или понимание: «это не мое».

Учиться в медицинском, по словам нашей героини, очень тяжело. Оценивают всех строго, а все пропуски необходимо закрывать вне зависимости от причин.

- Для допуска к зачету или экзамену - тест. Сам экзамен - на более, чем сто вопросов, каждый. А на сдачу всего один день согласно расписанию, - рассказывает кировчанка. - Не сдал или не допустили - пересдача. Не получилось - вторая пересдача. Снова не получилось - отчисление.

По словам нашей героини, к пропускам в медицинском относятся так: единственная уважительная причина для пропуска - смерть. Работа, даже в практическом здравоохранении, уважительной причиной также не считается. Многие не выдерживают таких условий обучения и отчисляются.

- Такой вот естественный отбор, - цинично шутит девушка.

Каждое лето студенты-медики проходят практику. Чем ты старше, тем ответственнее. На первом курсе - санитарская практика, на втором - медсестринская палатная, на третьем - медсестринская процедурная, на четвертом - врачебная стационарная, на пятом - врачебная поликлиническая. С каждым годом набор обязанностей меняется, а разнообразие их выполнения зависит, как говорит девушка, от личной заинтересованности и возможности базы практики.

- На практике просто видишь медицину такой, какая она есть, а не как она описана в идеалах алгоритмов и рекомендаций, в уставных документах Минздрава, - объясняет наша героиня. - Многое, кстати, запоминается лучше именно на практике, когда видишь конкретного пациента, конкретное заболевание, конкретный случай. Видишь историю болезни, читаешь назначения, рассуждаешь, почему назначили именно это лекарство, видишь дозировки препаратов, формы лекарств (таблетки, растворы).

На практике студент чувствует себя частью медицинского процесса. Кроме того, именно она зачастую помогает учащимся понять, в какой специальности они себя больше видят. Да и видят ли вообще.

НИКТО НЕ ОТКАЖЕТ В ПОМОЩИ

Сейчас наша героиня совмещает работу и учебу, подрабатывая медсестрой в свободное от вуза время. По ее словам, в работе нет ничего особенно сложного, если ты знаешь, что и как делать. Да и случись что, тебе всегда помогут.

- Больница - как одна большая семья, здесь все друг другу коллеги и не откажут в помощи, - прямо говорит девушка.

Разумеется, как в любой работе, здесь много сложностей. Бывает, когда много тяжелых пациентов, а ты всего один, или же с напарницей. Бывают дни, когда и присесть нет ни минутки. По словам девушки, случается даже так, что в отделении нет нужных препаратов или изделий медицинского назначения. Пациент в них нуждается, а ты ничего не можешь сделать.

- Сложно, когда пациент недоволен лечением, чего-то не понимает, чего-то требует, что нельзя лично ему из-за заболевания или нельзя по правилам медучреждения, и он высказывает это недовольство медперсоналу, который и рад бы, но ничего не может с этим сделать, - вздыхает девушка. - Здоровье пациента в первую очередь его ответственность. И если он сам не хочет ничего делать для выздоровления, то и мы ничем не можем ему помочь.

Для нашей героини тяжелее всего дается совмещение работы с учебой. Шестидневка на учебе, рабочие сутки в воскресенье, ночные смены на неделе.

- В итоге забываешь, что такое выходные, - говорит кировчанка. - Приходишь с работы, садишься за учебу, уходишь на работу, в свободные минутки и после «вечернего отбоя» читаешь или пишешь конспекты к занятиям.

РАБОТА В РАЗГАР ПАНДЕМИИ

Кировчанке «посчастливилось» угодить в эпицентр пандемии. Девушка около четырех месяцев работала в инфекционном госпитале с коронавирусными пациентами. Как говорит она сама - обычная работа, но с ужесточенными условиями труда. И тут ее можно понять.

- Защитные костюмы, душ после перехода из «грязной» зоны в «чистую», короткие периоды для отдыха, на одну медсестру очень большое количество пациентов и назначений… - перечисляет девушка. - Много больных, которые были постоянно недовольны всем, вплоть до самого факта их пребывания в больнице. Лежали у нас долго, до двух отрицательных мазков на коронавирус даже при хорошем самочувствии. Вроде стараешься работать, сидишь, носишься в куче дел, а к тебе по десять раз подходят, спрашивают про анализы и назначения: «а где врач?», «а когда меня уже отсюда выпустят?». Вроде и понимаешь их всех по-человечески, а вроде и бесят. Что я-то могу для них еще сделать?

По словам девушки, сейчас в больницах ограниченный пропускной режим, посетителей не пускают, ношение СИЗ обязательно. При любых проявлениях симптомов ОРЗ врач докладывает начальству и его обследуют. Многие медики заболевают коронавирусом, лечатся дома или в стационаре при среднем или тяжелом течении, выздоравливают и снова идут на работу.

Девушка около четырех месяцев работала в инфекционном госпитале с коронавирусными пациентами. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОПТИМИЗАЦИЯ - ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

Сейчас в здравоохранении начались крупные перестановки - как в учебном, так и в рабочем плане. Какими-то девушка недовольна, каким-то кивает с удовлетворением. Как, например, электронным медицинским картам.

- Это прекрасно! Нет проблем с чтением нечитабельного почерка, с потерей анализов, которые где-то отклеились, - восторженно говорит наша героиня. - Не надо вручную писать кучу направлений и заполнять бланки с анализами. Это очень многое облегчает в работе. Однако бумажные варианты амбулаторных карт и историй болезни все равно вести необходимо.

Говоря об оптимизации учебного процесса, девушка уже начинает мрачнеть. По ее словам, время на изучение некоторых тем и специальностей сократилось. В итоге считают, что огромный объем информации студенты изучат самостоятельно. А это, несомненно, хуже для понимания и усвоения, чем разборы на семинарских занятиях или лекциях.

- Взаимодействие с пациентами и историями болезней для студентов ограничены. Интернатуру и аспирантуру отменили, оставили лишь ординатуру, на которую еще надо очень постараться поступить, а в последние годы отменили и бюджетные места на нее. Да и платные места посокращали, - вздыхает кировчанка. - Выпускников загоняют по поликлиникам на участки, в ФАПы в отдаленных районах и селах. Довольных этим всем мало.

И все же светлое пятно в жизни будущего врача, несомненно, есть. Самое приятное для медика - это видеть, как человеку становится лучше, как он выздоравливает. Видеть выражение счастья на его лице и слышать задор в голосе, когда его выписывают.

- Это в любом отделении так, - улыбается девушка. - Всем медикам приятно видеть, что их пациент здоров, что им удалось ему помочь. Это результат их усилий.