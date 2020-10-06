В Кирове автолюбитель угрожал мотоциклисту предметом, похожим на оружие

Вздумав угрожать мотоциклисту, автолюбитель вытащил из багажника предмет, подозрительно похожий на автомат. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

В Кирове на улице Щорса не смогли мирно разъехаться мотоциклист и водитель «Лады Гранты». Что именно они не поделили, неизвестно. Однако автомобилист достал из багажника предмет, сильно похожий на автомат. Видео появилось в кировском паблике «Место Происшествия».

«СТРЕЛЯЙ!»

На кадрах видно, как автомобилист эффектно вытащил «оружие», однако оппонент не подкачал - даже в сторону не отошел. Развел руки в стороны и настойчиво сказал: «Стреляй!». Действий за этим не последовало: водитель «Гранты» стушевался, поняв, что взять «на слабо» не получилось и убрал автомат обратно. В итоге, оба участника конфликта разъехались в разные стороны.

В комментариях под постом кировчане дружно нахваливали мотоциклиста и ругали явно не слишком адекватного водителя легковушки.

- Это же такое должен был сделать водитель байка, чтобы грантовод достал из багажника оружие? - поинтересовался автор поста.

- Кто таким вообще лицензию на оружие дает? - откликнулись ему комментаторы.

- Беспредел!

- Клоун, показуху устроил!

- Дурачок, проблемы себе на ровном месте создал.

- Байкер красавчик, сильный духом!

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолке» прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД по Кировской области. Пока неизвестно, кем были оппоненты, и настоящее ли оружие достал из багажника автомобилист.

- Сообщение, появившееся в сети Интернет, зарегистрировали, - сообщили нам в ведомстве. - Сейчас устанавливаются участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

НЕ ВПЕРВЫЕ

Между прочим, это не первый случай «дорожных войн», попавший на камеру и разлетевшийся по городским пабликам. Так, в конце июля мы писали о рабочих, устроивших травматичные догонялки на лопатах с прохожими.