Коронавирус в Кировской области, последние новости на 6 октября 2020 года: более двух тысяч пациентов лечатся в инфекционных стационарах

В тяжелом состоянии находятся почти 40 пациентов, 12 из них подключены к аппарату ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 6 октября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом с симптомами болезни. По статистике регионального Минздрава, с начала пандемии COVID-19 заразились 9028 человек. При этом 7496 (+38) кировчан уже выздоровели и покинули лечебные учреждения. А под присмотром врачей остаются 2103 зараженных, у 1496 жителей области болезнь осложняется пневмонией.

На данный момент в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 38 пациентов. 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 136 (+1). За минувшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек.

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

На стене кировской травматологии появился рисунок, посвященный борьбе с коронавирусом. Автором стал Илья Державин, победивший в региональном этапе фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». На рисунке изображены пожилые люди и дети в окружении медиков, волонтеров и соцработников, с подписью «МыВместе». Как рассказал сам автор, в разгар пандемии он лично с другими добровольцами доставлял продукты пенсионерам.

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