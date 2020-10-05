Коронавирус в Кировской области, последние новости на 5 октября 2020 года: более 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии

На стене кировской травматологии появился рисунок, посвященный врачам, борющимся с коронавирусом. Фото: kirovreg.ru

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 5 октября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. По статистике регионального Минздрава, с начала пандемии COVID-19 заразились 8947 человек. При этом 7458 (+39) кировчан уже излечились и покинули лечебные учреждения. А под присмотром врачей остаются 2042 зараженных, у 1453 жителей области болезнь осложняется пневмонией.

На данный момент в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 37 пациентов. Двенадцать человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 135 (+1). За неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек.

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

На стене кировской травматологии появился рисунок, посвященный врачам, борющимся с коронавирусом. На фасаде художник Илья Державин изобразил пожилых людей и детей, которые окружены командой медиков, волонтеров и социальных работников. Стрит-арт объект объединен общей фразой «МыВместе», которая стала для многих ключевой во время пандемии.

В Кировской области план вакцинации на 2020-2021 годы увеличен до 60 % от численности населения региона. Власти планируют привить от гриппа еще 69 тысяч детей.

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