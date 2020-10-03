Коронавирус в Кировской области, последние новости на 3 октября 2020 года: в инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся более 1800 пациентов

В тяжелом состоянии находятся более 30 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 3 октября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 8789 человек. Выписались из инфекционных госпиталей 97 пациентов. Известно, что у всех заболевших болезнь протекала с осложнениями. За весь период от коронавируса вылечились 7305 кировчан.

В инфекционных стационарах сейчас лечатся от коронавируса 1835 пациентов. У 1448 из них врачи диагностируют также пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 39 человек в тяжелом состоянии. Количество заболевших, подключенных к аппаратам ИВЛ, увеличилось до 14.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 133 (+1).

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

В Кирове начал свою работу госпиталь по реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. В учреждении организуют восстановительное лечение после инфекции для выздоравливающих пациентов старшей возрастной группы, а также людей из группы риска. Для этой цели перепрофилировали Центр реабилитации «На Казанской». Сейчас на трех этажах госпиталя развернуто 130 коек.

На стене кировской травматологии появится рисунок, посвященный врачам, борющимся с коронавирусом. Создаст его местный художник Илья Державин, выигравший региональный этап фестиваля стрит-арта. Работу он начнет 1 октября и планирует закончить уже 3 октября. По словам самого художника, он хотел показать, что, только объединившись, мы преодолеем все невзгоды ради нашего будущего.

Из-за коронавируса на карантин временно ушел кировский драмтеатр. Со 2 по 8 октября учреждение культуры закрыло свои двери для посетителей. Как сообщает пресс-служба театра, такое решение приняли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Все билеты, купленные на спектакли этой недели, действительны до конца 2020 года.

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