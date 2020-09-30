Коронавирус в Кировской области, последние новости на 30 сентября 2020 года: 72 заболевших, 72 выздоровевших

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 30 сентября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом с симптомами болезни. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 8637 человек. Выписались из инфекционных госпиталей 72 пациента. Известно, что у всех заболевших болезнь протекала с осложнениями. За весь период от коронавируса вылечились 7107 кировчан.

В инфекционных стационарах сейчас лечатся от коронавируса 1761 пациент. У 1494 из них врачи диагностируют также пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 37 человек в тяжелом состоянии. Количество заболевших, подключенных к аппаратам ИВЛ, увеличилось до 12.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 131 (+1).

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

В Кирове начал свою работу госпиталь по реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. В учреждении организуют восстановительное лечение после инфекции для выздоравливающих пациентов старшей возрастной группы, а также людей из группы риска. Для этой цели перепрофилировали Центр реабилитации «На Казанской». Сейчас на трех этажах госпиталя развернуто 130 коек.

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