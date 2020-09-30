Дом Левицкого: шикарный особняк в виде красного знамени был построен благодаря теракту

Особняк на улице Карла Маркса, 79 и сегодня остается одним из самых шикарных строений в городе. Фото: vyatkawalks.ru

В текущем году исполняется 110 лет загадочному дому врача Антона Левицкого. Один из самых шикарных особняков дореволюционной Вятки имеет весьма неоднозначную репутацию и связан с массой городских легенд. В истории его появления замешано покушение на вятского губернатора, врач-морфинист и его загадочная смерть в нищете.

ДОМ В ВИДЕ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

«Отец» дома Антон Юлианович Левицкий родился в 1864 году в семье священника, однако с детства мечтал заниматься медициной. Получив образование в Петербургской военно-медицинской академии, он стал военным врачом. После отставки Антон Юлианович переехал в Вятку, где получил пост заведующего железнодорожной больницей. Одновременно он занимался частной практикой и был весьма состоятельным по тем временам человеком. Однако при этом большую часть сбережений тратил на благотворительность. По воспоминаниям современников, Левицкий никогда не брал плату с малообеспеченных, тем самым вызывая симпатии в обществе.

Если верить популярной в Вятке городской легенде, врач Антон Левицкий заказал архитектору Эмилю Нюквисту дом в виде развевающегося красного знамени на Владимирской улице с целью на долгие годы увековечить память о своем родственнике эсере-террористе Иосифе Левицком. В каких родственных отношениях состояли популярный доктор-филантроп и юный студент-террорист, покушавшийся на губернатора, до сих пор дискуссионный вопрос. Правда, в некоторых источниках Антон Юлианович значится дядей Иосифа.

Антон Юлианович в Вятке заведовал железнодорожной больницей и занимался частной практикой, при этом большую часть сбережений тратил на благотворительность. Фото: vyatkawalks.ru

ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО ПОКУШЕНИЯ

В историографии сам факт покушения на бывшего с 1906 по 1909 год вятским губернатором Сергея Горчакова до сих пор является довольно спорным. По официальной версии 17 октября 1907 года, когда губернатор вместе с супругой возвращались в коляске из кафедеральнаго Троицкого собора на улице Московской молодой человек в форме гимназиста, сделав несколько шагов по направлению к экипажу губернатора, вынул из-под полы шинели бомбу и бросил ее в экипаж. Однако последняя по каким-то причинам не взорвалась. Тогда Горчаков остановил экипаж и выйдя из коляски, направился к молодому человеку с целью узнать его фамилию, но тот вытащил из кармана пальто револьвер системы «Смита и Вессона» и стал целиться в приближавшегося к нему губернатора. Эсэр выстрелил, но пистолет дал осечку. Сопровождавший губернатора черкес-охранник Хаджи Бала Хаджи-оглу забежал вперед и выстрелил из револьвера в террориста. В итоге Левицкий был убит, а губернатор со свитой отправились к себе в резиденцию на Владимирской улице.

О теракте стало широко известно, о нем активно писала как региональная, так и общероссийская пресса. Однако сформировалась партия людей, которые в описанные события не верили, подозревая Горчакова в трусости и жестокости в отношении революционно настроенной молодежи. Так, юрист и мемуарист Александр Прозоров, описывая эти события сомневается, было ли покушение на самом деле или Горчакову с охранником лишь показалось, что Левицкий имел некие намерения?

Антон Левицкий, опять же по слухам, специально выстроил свой дом прямо напротив губернаторского, превзойдя его в роскоши и красоте внешнего убранства. При этом, по другой распространенной легенде, построить дом выше и массивнее губернаторского (здание на Карла Маркса, 84 - Ред.) Левицкому не разрешили, тогда он заказал архитектору Нюквисту сделать очень крутую крышу со шпилем в виде медицинских носилок.

Был ли Горчаков задет такой «дерзостью» со стороны доктора, доподлинно неизвестно. Критикуя известную легенду нужно отметить, что уже в начале 1909 года Сергей Горчаков получил новое назначение на пост губернатора в Калугу.

Дом Левицкого в 1910 году стал довольно оригинальным для старой Вятки зданием. Фото: vyatkawalks.ru

УГОЛОК БЕЛЬГИИ В ВЯТКЕ

Что можно констатировать определенно, так это то, что дом Левицкого стал довольно оригинальным для старой Вятки зданием. Горожанам особняк в стиле модерн напоминал по своим формам жилые дома Англии, Голландии, Бельгии, прибалтийских стран. Дом был выстроен очень компактно на весьма небольшой территории. Цокольный этаж первоначально использовался для хозяйственных целей и жилья прислуги, на следующем были устроены приемная для больных и перевязочная, еще выше размещались покои хозяев, а в мансарде находилась детская. Все помещения здания хорошо освещались благодаря большим окнам. Конечно, построенный еще в начале XIX губернаторский дом уступал в эстетической красоте особняку Антона Левицкого.

Однако пребывание в роскошном особняке далеко не было так прекрасно, как его внешнее убранство. Александр Прозоров вспоминал, что доктор Левицкий имел проблемы в личной жизни: «Женившись на молодой, красивой в то время купеческой дочке, мало отвечающей его запросам, но лишь из желания ее развить, он имел от нее сына и дочь, но благодаря ее притязательному характеру, тяготился всю жизнь».

Работал Левицкий без устали круглые сутки, но скоро стали изменять ему его физические силы. Тогда для поддержания бодрости Антон Юлианович однажды прибег к впрыскиванию себе морфия, а затем уже продолжал далее и не смог остановиться, став фактически наркоманом.

В 1917 году врач умер, и его похороны стали достаточно ярким событием в жизни города и превратились фактически в настоящую манифестацию в память о добром докторе. Один из городских обывателей вспоминал об этом событии: «Как ни странно, а его хоронят «по подписке». Зарабатывавший до 40 тысяч не имеет на погребение? Теперь только выяснилось, что почти весь его заработок отдавался им на благотворения, делая его одной рукой так, что не знала другая! Из такого дворца хоронят не в монастыре, а на Богословском кладбище».

Таким образом, добрый доктор Левицкий, отдавая всего себя делу врачевания, ушел в мир иной совсем скромно, будучи почти нищим, но оставаясь филантропом. Иоанно-Богословское кладбище вместе со всеми захоронениями было уничтожено в советский период, так что могила строителя особняка на Владимирской не сохранилась.

А особняк доброго доктора Антона Левицкого на улице Карла Маркса, 79 и сегодня остается одним из самых шикарных зданий города.

Антон КАСАНОВ.