Коронавирус в Кировской области, последние новости на 29 сентября 2020 года: в инфекционных стационарах лечатся почти 1800 пациентов

За последние сутки в Кировской области выявили более 70 новых случаев заражения коронавирусом.

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 29 сентября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом с симптомами болезни. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 8490 человек. Выписались из инфекционных госпиталей 16 пациентов. Известно, что у всех заболевших болезнь протекала с осложнениями. За весь период от коронавируса вылечились 6976 кировчан.

В инфекционных стационарах проходит лечение 1795 пациентов с COVID-19, у 1478 жителей области болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 35 пациентов. 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 129 (+1).

Заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов рассказал, что статистика указывает только пациентов с симптомами болезни, у которых развивается пневмония. Кроме того, Дмитрий Александрович рассказал, что пока еще преждевременно говорить о второй волне коронавируса в регионе.

- Могу пояснить: на старте пандемии вирус приносил нам намного больше осложнений, чем сейчас. Теперь при большем количестве инфицированных количество тех, кого мы выносим на сайт меньше - значение коррелирует от 50 до 70, - заявил Дмитрий Курдюмов. - Более того, хочу вам доложить, что показатель общей смертности за шесть месяцев у нас снизился по сравнению с прошлым годом.

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