Коронавирус в Кировской области, последние новости на 27 сентября 2020 года: за неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек

В инфекционных стационарах проходит лечение 1713 пациентов с COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: выявлено 71 новый случай коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 8417 человек. Региональный Минздрав сообщает, что выздоровели и выписались из инфекционных стационаров 16 пациентов.

В инфекционных стационарах проходит лечение 1713 пациентов с COVID-19, у 1421 жителя области болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 35 пациентов. 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 128 (+1). За неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек.

В Кировской области не осталось ни одного района, где нет коронавирусных пациентов с пневмонией. Сводку по районам опубликовал региональный Минздрав. Согласно предоставленным данным, антилидером по количеству таких заболевших является Киров - 825 пациентов с коронавирусом и осложнением в виде пневмонии. Следом за ним в списке расположились Слободской (78), Вятскополянский (57), Кирово-Чепецкий (56), Оричевский (30) районы.

Врач Сергей Ершков рассказал, как перенес коронавирус с 70-процентным поражением легких. Вирус настиг хирурга в конце лета. Изначально Сергей лечился дома, но повторное обследование показало, что его легкие поражены на 20 %. Хирурга госпитализировали в Инфекционную клиническую больницу и перевели в реанимацию. Мужчине назначили препарат «Авифавир» и провели процедуру ультрагемофильтрации - «очистили» кровь от токсинов и вируса. Спустя несколько дней его перевели в пульмонологическое отделение городской больницы № 9. Сейчас хирург чувствует себя хорошо и советует всем жителям области помнить о мерах профилактики.