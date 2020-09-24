«Не хотели оскорблять память погибших»: кировская полиция разыскала трех тиктокерш, снимавших видео у Вечного огня

Тремя видеоблогершами, снимавшими видео у Вечного огня, оказались школьницы 13-14 лет. Фото: vk.com/kirovmp

Трех юных кировских тиктокерш, запечатлевших на видео странный ритуал у Вечного огня, разыскала полиция. Ими оказались совсем молоденькие школьницы - возрастом от 13 до 14 лет.

Сами девочки утверждают, что не хотели никого оскорблять и совершать антиобщественные действия. Позировали и фотографировались на фоне Вечного огня «в личных целях». И, наверняка, уж точно не хотели, чтобы ими так заинтересовались в органах. Или хотели?

- Со школьницами и их родителями проведены профилактические беседы. Информация доведена до руководителей учебных заведений, обращено внимание на усиление работы с учащимися по патриотическому воспитанию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Как бы то ни было, все комментаторы, возмущавшиеся под постом с этими кадрами, теперь наверняка могут вздохнуть спокойно. А мы пока вспомним, что, собственно, произошло.

«НИЧЕГО СВЯТОГО»

22 сентября 2020 года в кировский паблик «Место Происшествия» попало видео с запечатленными на нем тремя девушками. Героини кадров изображали нечто странное - стояли со сложенными руками и опущенными головами. А после задорно вильнули телом на камеру. Все бы ничего, да делали они это Вечного огня в парке Победы. Автор, выложивший это видео, утверждал, что девочки снимали видео для популярной соцсети TikTok. «Хайп и ничего святого», - прокомментировал он эти кадры.

Под постом немедленно развернулась гневная дискуссия. Комментарии пользователей в большей своей части были бурными и нецензурными. Но сходились к одному: девочек нужно немедленно найти и наказать, а заодно и посадить штудировать учебники истории.

Кировские прокуратура и УМВД заинтересовались выложенными кадрами и начали проверку. Сработали оперативно - спустя пару дней личности девочек установили. Теперь, наверное, они сидят за учебниками истории.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

В середине июля 2020 года к Вечному огню в парке Победы точно так же прибилась парочка девочек-подростков, решивших подсушить промокшую одежду. Уголовное дело по итогам проверки возбуждать не стали - нарушительницами оказались девчушки 9 и 10 лет.

Спустя месяц в соцсетях заговорили уже о другом случае. Некая 12-летняя девочка забралась на скульптуру, изображавшую павшего воина, стоящую у Дворца Пионеров, и станцевала. Областная прокуратура сочла инцидент осквернением символа воинской славы России и начала проверку.