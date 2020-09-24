Коронавирус в Кировской области, последние новости на 24 сентября 2020 года: под наблюдением врачей лечатся более 1500 пациентов

В тяжелом состоянии находятся более 30 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кировской области, по сообщению регионального Минздрава и оперштаба, в инфекционные стационары поместили еще 71 жителя региона, заразившегося коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных стационаров 83 пациента. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель региона.

Таким образом, по состоянию на 24 сентября 2020 года с начала пандемии число госпитализированных больных в регионе достигло уже 8145 человек. Выздоровели 6773 жителя области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 124 человека.

В инфекционных стационарах проходит лечение 1514 пациентов с COVID-19. У 1326 человек из госпитализированных врачи диагностируют еще и пневмонию. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 34 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 12 человек.

В ближайшее время на базе кировского медицинского университета пройдут исследования новой вакцины от COVID-19. Сейчас набралось 200 добровольцев, готовых к вакцинации. По словам ректора КГМУ Льва Железнова, их поместят на 16 дней в стационар клиники университета. Все пациенты будут находиться под наблюдением врачей.

Более того, на днях в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19. По словам Дмитрия Курдюмова, вакцинация жителей региона будет происходить на добровольной основе.

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