«Ничего святого»: три юные тиктокерши записали на видео ритуал у Вечного огня

Девушками, снявшими видео у Вечного огня, заинтересовались правоохранительные органы. Фото: vk.com/kirovmp

Чего не сделаешь ради лайков и славы? Вот и очередные юные девчонки решили посмеяться и снять «прикольное видео» для соцсетей. Правда, для этой цели кировчанки выбрали Вечный огонь в кировском парке Победы. Кадры с молоденькими тиктокершами, исполняющими странный ритуал у мемориала, заснял местный житель и выложил в городской паблик «Место происшествия».

На кадрах видно, как две девушки стоят перед Вечным огнем, склонив головы и сложив руки перед собой, а третья снимает их на видео. В таком положении подростки находятся несколько секунд, после чего резко разворачиваются, вильнув на камеру пятой точкой. Анонимный автор решил, что девочки снимали видео для TikTok.

Под постом в паблике мгновенно появились гневные комментарии, в том числе и нецензурные. Большинство пользователей сошлись во мнении, что неизвестных девушек нужно «найти, наказать и посадить историю учить, чтоб неповадно было». Так, по словам жителей, подростки даже не осознают, что танцуют на памятнике кировчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Кто-то, правда, меланхолично возразил в комментариях, мол, предыдущее поколение там и вовсе сосиски жарило. Но все же подавляющая часть горожан оказались возмущены поступком тиктокерш: «Это оскорбление. Ничего святого».

После появления кадров с девушками сначала в соцсетях, а после и в кировских СМИ, личностями девочек-видеоблогерш тут же заинтересовались в областных ведомствах. На данный момент УМВД и прокуратура по региону проводят проверки и ищут этих самых девочек. По их результатам будет дана оценка действиям виновных.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, это уже не первый подобный случай, всколыхнувший весь город. В середине июля нынешнего года в сеть попали кадры, на которых две юные кировчанки сушат промокшую одежду у Вечного огня. Прокуратура начала проверку, полиция возбудила уголовное дело. Общественность сменила гнев на милость, узнав, что возраст девочек совсем невелик - девять и десять лет. Как выяснилось, девчушки просто играли у фонтана, промокли и пошли сушиться к Вечному огню, уйдя после того, как кто-то сделал им замечание. Уголовное дело возбуждать не стали - из-за возраста школьниц.

А в августе 12-летняя кировчанка забралась на скульптуру, символизирующую павшего воина, а после станцевала. Областная прокуратура сочла инцидент осквернением символа воинской славы России и начала проверку.