Коронавирус в Кировской области, последние новости на 20 сентября 2020 года: 120 человек скончались от новой болезни

За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 70 жителей области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кировской области, по сообщению регионального Минздрава и оперштаба, в инфекционные стационары госпитализировали еще 70 жителей региона, заразившихся коронавирусом. Выздоровевших жителей региона ненамного меньше - 62 пациента. Кроме того, за минувшие сутки, по данным федерального оперштаба, в нашей области скончалось еще два человека с диагнозом «коронавирус».

Таким образом, по состоянию на 20 сентября 2020 года с начала пандемии число помещенных в инфекционные стационары в регионе достигло уже 7873 человек. Выписались из госпиталей 6599 жителей области. Всего в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 120 заболевших.

В инфекционных стационарах проходят лечение 1355 зараженных новой инфекцией. У них отмечаются все симптомы COVID-19. У 1228 заболевших врачи диагностируют еще и пневмонию. 31 пациента в тяжелом состоянии пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии. 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, на этом фоне пришлось продлить. Так, массажные и спа-салоны, а также солярии по-прежнему не разрешили открыть. Их деятельность будет ограничена вплоть до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Кроме того, до этого же срока запретили проводить любые дискотеки и другие подобные развлечения, а также массовые мероприятия.

В ближайшее время к нам поступит партия вакцины от COVID-19. По словам первого зампреда председателя правительства области, Дмитрия Курдюмова, вакцинация жителей региона будет происходить на добровольной основе.

В ходе «пилотной» поставки правительство планирует определить наиболее эффективную логистику доставки вакцины в регион и соблюдение при этом необходимого температурного режима. Кроме того, будет отработан механизм проведения вакцинации. В первую очередь прививку сделают кировчанам, занятым в сферах образования, медицины и услуг.

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