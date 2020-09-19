Коронавирус в Кировской области, последние новости на 19 сентября 2020 года: выздоровели более 6,5 тысячи человек

Более 30 пациентов в тяжелом состоянии пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области, по сообщению регионального Минздрава и оперштаба, в инфекционные стационарыгоспитализировали еще 68 жителей региона, заразившихся коронавирусом. Выздоровели почти на два десятка жителей области меньше - 51 пациент. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в нашей области скончалось еще два человека с диагнозом «коронавирус».

Таким образом, по состоянию на 19 сентября 2020 года с начала пандемии число помещенных в инфекционные стационары в регионе достигло уже 7803 человек. Выписались из госпиталей 6537 жителей области. Всего в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 118 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 1357 зараженных новой инфекцией. У них отмечаются все симптомы COVID-19. У 1220 заболевших врачи диагностируют еще и пневмонию. 34 пациента в тяжелом состоянии пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии. 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Такие данные и эпидемиологическая обстановка в целом повлияли на продление ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Так, массажные и спа-салоны, а также солярии по-прежнему не разрешили открыть. Их деятельность будет ограничена до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Кроме того, до 1 октября включительно запрещено проводить любые дискотеки и другие подобные развлечения, а также массовые мероприятия.

В ближайшее время в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19. По словам первого зампреда председателя регионального правительства, Дмитрия Курдюмова, вакцинация жителей региона будет происходить на добровольной основе.

В ходе «пилотной» поставки правительство планирует определить наиболее эффективную логистику доставки вакцины в регион и соблюдение при этом необходимого температурного режима. Кроме того, будет отработан механизм проведения вакцинации. В первую очередь прививку сделают кировчанам занятым в сферах образования, медицины и услуг.

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