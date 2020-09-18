Коронавирус в Кировской области, последние новости на 18 сентября 2020 года: в регионе начнут делать прививки от коронавируса

В ходе «пилотной» поставки противокоронавирусной вакцины правительство планирует определить наиболее эффективную логистику ее доставки и соблюдения при этом необходимого температурного режима. Фото: Виталий ТИМКИВ

За минувшие сутки в Кировской области, по сообщению регионального Минздрава и оперштаба, в инфекционные стационары поместили еще 67 жителей региона, заразившихся коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей намного больше - 85 пациентов. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за текущую неделю в нашей области скончалось восемь человек.

Таким образом, по состоянию на 18 сентября 2020 года с начала пандемии число госпитализированных больных в регионе достигло уже 7735 человек. Выздоровели 6486 жителей области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки умерли два пациента с диагнозом «коронавирус». А всего в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 116 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 1323 зараженных новой инфекцией. У них отмечаются все симптомы COVID-19. У 1203 заболевших врачи диагностируют еще и пневмонию. 31 пациента в тяжелом состоянии пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии. 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Такие данные и эпидемиологическая обстановка в целом не позволили снять все ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Так, массажные и спа-салоны, а также солярии по-прежнему остаются закрытыми. Ограничения на их деятельность продлили до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Кроме того, до 1 октября включительно будут запрещены любые дискотеки и другие подобные развлечения, а также массовые мероприятия.

В ближайшее время в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19. По словам первого зампреда председателя регионального правительства, Дмитрия Курдюмова, вакцинация жителей региона будет происходить на добровольной основе.

В ходе «пилотной» поставки правительство планирует определить наиболее эффективную логистику доставки вакцины в регион и соблюдение при этом необходимого температурного режима. Кроме того, будет отработан механизм проведения вакцинации. В первую очередь прививку сделают кировчанам занятым в сферах образования, медицины и услуг.

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