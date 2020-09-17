Коронавирус в Кировской области, последние новости на 17 сентября 2020 года: ограничения продлили до 1 октября

Коронавирус осложняется пневмонией более чем у 1200 жителей области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кировской области, по сообщению регионального Минздрава и оперштаба, в инфекционные стационары поместили еще 62 жителя региона, заразившихся коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных стационаров почти столько же - 66 пациентов. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшую неделю в нашей области скончалось двенадцать человек.

Таким образом, по состоянию на 17 сентября 2020 года с начала пандемии число госпитализированных больных в регионе достигло уже 7668 человек. Выздоровел 6401 житель области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 114 человек. За минувшие сутки умерли два пациента с диагнозом «коронавирус».

В инфекционных стационарах проходит лечение 1401 зараженный новой инфекцией. У них отмечаются все симптомы COVID-19. У 1221 заболевшего врачи диагностируют еще и пневмонию. 34 пациента находятся в тяжелом состоянии, их пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии. 20 человек подключили к аппаратам ИВЛ.

Такие данные и эпидемиологическая обстановка в целом не позволили окончательно снять все ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Так, массажные и спа-салоны, а также солярии по-прежнему остаются закрытыми. Ограничения на их деятельность продлили до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Кроме того, до 1 октября включительно будут запрещены любые дискотеки и другие подобные развлечения, а также массовые мероприятия.

Образовательные, культурные и спортивные учреждения, а также творческие кружки и развивающие студии пока продолжат работу в оффлайн режиме. Но только при условии строгого соблюдения социальной дистанции и других мер профилактики распространения новой инфекции.

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