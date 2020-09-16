Старинная Вятка: торговые ряды на Спасской

Внутри одного из зданий бывших торговых рядов разместились экспозиции краеведческого музея. Фото: Архив «КП»

Одним из центров вятской торговли в XIX веке была улица Спасская. Первый губернский архитектор Филимон Росляков разработал проект, в соответствии с которым неподалеку от Спасского собора, на перекрестке Спасской и Казанской, построили несколько корпусов под торговые лавки. В начале XIX века общее число открытых торговых лавок в этом месте достигло 113.

Не все из них сохранились до наших дней в первозданном виде. Некоторые из построек Рослякова разобрали, другие перестроили. Изначально постройки были одноэтажными, второй этаж достраивали позже. И сейчас на некоторых строениях можно заметить нестыковку в высоте первого и второго этажей. Первый ярус был выложен рельефной кладкой. В восьми арочных проемах сохранились клепанные двери, украшенные накладными деталями из кованого железа.

Сейчас внутри одного из зданий бывших торговых рядов находится краеведческий музей. А участок улицы, где век назад еще шла очень бойкая торговля, стал пешеходным и теперь носит неофициальное название «Вятский Арбат».

ТОРГОВЫЙ ДОМ ИВАНА КАРДАКОВА

В этом же районе располагался первый универсальный магазин, открытый Иваном Кардаковым. Правда, случилось это уже в ХХ веке. Торговый дом «Иван Семенович Кардаков с сыновьями» находился в новом здании на перекрестке Спасской и Николаевской улиц. Здесь был большой ассортимент товаров: золотые украшения, церковная утварь, ткани, парфюмерия, довольно редкие в то время граммофоны и патефоны. Магазин работал с восьми часов утра до семи часов вечера без перерыва на обед. Во всех делах Ивану Кардакову помогала его супруга Людмила, она даже иногда сама стояла за прилавком.

После октябрьской революции магазин у Кардакова отобрали. По одной из версий, купец вступил в войска Колчака и погиб. По другой, он умер в Челябинске, куда уехал с семьей.

А в здании по улице Спасской, 19, до сих пор размещаются различные магазины. Сохранилось и название торгового центра - «Кардаковский».

А в здании по улице Спасской, 19, как и в ХХ веке находится торговый центр «Кардаковский». Фото: Центральный государственный архив Кировской области и Архив «КП»

МАГАЗИН ПЕТРА КЛАБУКОВА

Здание в стиле модерн было построено в 1909 году предпринимателем Петром Клобуковым. Автор проекта - талантливый вятский архитектор Иван Чарушин. Здание имело закругленный фасад: одной стороной оно выходило на улицу Казанскую, другой - на Спасскую. И построено оно было специально под магазин: просторные торговые помещения, большие прилавки и полки для товаров.

Здесь можно было купить часы, ювелирные украшения, ткани, меха, вина, чай и сахар, хозяйственные товары. В магазине продавали настоящую китайскую шелковую чесучу для мужских и дамских летних костюмов и белую рогожку для офицерских и студенческих кителей. Солидные клиенты часто даже не заходили в магазин – им выносили товар на улицу, к экипажам, в которых они приехали, или же привозили изделия на дом. Магазин работал с 9 часов утра до 19 часов вечера, не закрываясь на обед. Оборот его к 1914 году был более 400 тысяч рублей.

После октябрьской революции Петр Клобуков, по одной из версий, уехал из Вятки под Кисловодск, где работал счетоводом-бухгалтером. По другой, был репрессирован и умер в ссылке.

А на улице Спасской, 15, сегодня находится Кировский областной колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина, на первом этаже работает музей мороженого «Артико». Внешний облик дома сохранился без существенных изменений.

Несмотря на то, что Дом Клабукова строился специально для торговли, сегодня в нем находится Кировский областной колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина. Фото: Центральный государственный архив Кировской области и Архив «КП»

На улице Спасской между Казанской и Вознесенской, которую затем переименовали в Николаевскую, находилось более 100 различных магазинчиков и купеческих лавок. Фото: Центральный государственный архив Кировской области