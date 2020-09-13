Коронавирус в Кировской области, последние новости на 13 сентября 2020 года: снова более 60 новых случаев заражения

В отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся на лечении более 30 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в нашей области госпитализировали еще 62 пациента с коронавирусом, об этом сообщили в региональном Минздраве и оперштабе. Выписались из инфекционных стационаров 57 пациентов. Два человека скончались, по данным сайта стопкоронавирус.рф. За шесть дней, по информации с этого интернет-ресурса, в нашей области скончалось восемь человек.

Таким образом, по состоянию на 13 сентября 2020 года с начала пандемии число зарегистрированных больных в нашей области составило уже 7417. Выздоровели 6224 жителей региона. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 106 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1333 зараженных новой инфекцией. У них наблюдаются все симптомы COVID-19. Причем у 1147 госпитализированных болезнь осложняется пневмонией. 32 пациента находятся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. 17 человек подключили к аппарату ИВЛ.

Тем временем, в семи районах нашей области, по данным на 10 сентября, не зарегистрировано коронавирусных больных с осложнением в виде пневмонии. По данным регионального Минздрава, это Афанасьевский, Верхнекамский, Даровской, Нагорский, Немский, Опаринский и Шабалинский муниципалитеты. А звание антилидера снова досталось областному центру - 735 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Следом за ним в списке - Вятскополянский (63), Слободской (52), Кирово-Чепецкий (44) и Котельничский (22) районы.

Тем временем мазок на коронавирус у кировчан могут не взять вовсе, если у них нет серьезных симптомов заболевания. А частные клиники делают тест только на наличие в организме антител к вирусу. И жителям области, контактировавшим с зараженными, в платных медучреждениях также не сделают нужный анализ, как впрочем и людям с симптомами. Об этом рассказала одна из наших читательниц. Она сообщила, как пыталась сдать тест на коронавирус, будучи контактной с человеком, зараженным коронавирусом.

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