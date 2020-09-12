Коронавирус в Кировской области, последние новости на 12 сентября 2020 года: за пять дней скончалось шесть человек

Число заразившихся превышает количество выздоровевших. Фото: Алексей Гмызин

За минувшие сутки в нашей области выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном Минздраве и оперштабе. Выздоровели и выписались из инфекционных стационаров 49 пациентов. Два человека умерли, по данным сайта стопкоронавирус.рф. За пять дней, по информации с этого интернет-ресурса, в нашей области скончалось шесть человек.

Таким образом, по состоянию на утро 12 сентября 2020 года с начала пандемии в нашей области насчитывается уже 7355 заразившихся COVID-19. Из них выздоровели 6167 жителей региона. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 104 человека.

В стационарах проходят лечение 1352 зараженных новой инфекцией. У них наблюдаются все симптомы коронавируса. Причем у 1142 госпитализированных инфекция осложняется пневмонией. 31 пациент переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. 18 человек пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Тем временем, в семи районах нашей области не выявлено коронавирусных больных с осложнением в виде пневмонии. По данным регионального Минздрава, это Афанасьевский, Верхнекамский, Даровской, Нагорский, Немский, Опаринский и Шабалинский муниципалитеты. А звание антилидера снова досталось областному центру - 735 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Следом за ним в списке - Вятскополянский (63), Слободской (52), Кирово-Чепецкий (44) и Котельничский (22) районы.

Тем временем мазок на коронавирус у кировчан могут не взять вовсе, если у них нет серьезных симптомов заболевания. А частные клиники не делают тест на наличие или отсутствие болезни - они лишь показывают наличие в организме антител к вирусу. Да и контактным в платных медучреждениях его не делают, как и людям с симптомами. Об этом сообщила одна из наших возмущенных читательниц. Она рассказала, как пыталась сдать тест на коронавирус, будучи контактной с человеком, зараженным коронавирусом.

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