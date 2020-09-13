«Только начнешь - и остановиться сложно»: кировчанка-колорист привносит яркие краски в жизнь других людей

Нана старается сделать ярче и свою жизнь, и других людей. Фото: Предоставлено героиней публикации

Сегодня, 13 сентября в России традиционно отмечается День парикмахера. «Комсомолка» пообщалась с девушкой-колористом, которая просто без ума от ярких цветов и щедро одаривает ими как себя, так и других.

ЯРКОСТЬ ПРИВЛЕКАЛА С ДЕТСТВА

Свой путь к профессии колориста Нана, как она себя называет, начала едва ли не с самого детства. Еще в дошкольном возрасте ее стали привлекать нестандартные цвета волос. Но тогда она еще даже не думала о том, что когда-то эта страсть станет ее хобби, а после - и работой.

- Увлечение началось, скорее, с желания иметь цветные волосы, когда я была еще дошкольницей, - охотно делится Нана. - Мама сшила мне бирюзовые лосины, и я надевала их на голову, мечтая о таких волосах. А потом увидела по телевизору Гвен Стефани с голубыми волосами и стала просто одержима этим!

Со временем «одержимость» перешла в иное русло. Желая перекраситься во что-то яркое и мучаясь от небольшого выбора в Кирове, Нана нашла яркие краски для волос в Англии. В 2014 году ей в голову пришла идея открыть собственный интернет-магазинчик с такими красками. Параллельно она изучала вопросы окрашивания, чтобы консультировать людей. При этом девушка и сама активно меняла цвет волос. А в какой-то момент начала красить сестер. Так все и началось.

ЧТО ЖЕЛАЕТЕ?

Сейчас Нана уже четыре года как работает колористом. Свою студию так и не открыла - все делает на дому. Сеанс длится несколько часов, и посетители уходят от нее красивыми и счастливыми. Если вы увидели на улице человека с розовыми, красными, синими или радужными волосами, можете не сомневаться - это дело рук Наны.

У каждого свой взгляд на то, как должны выглядеть его волосы. Фото: Предоставлено героиней публикации

- Я работаю в своей квартире - это моя маленькая мастерская-студия-кабинет, - рассказывает наша героиня. - Посетителей никогда не сажу напротив зеркала, чтобы они не видели процесс. Они садятся за мой компьютер, и во время окрашивания мы смотрим фильмы, сериалы или мультики. А иногда просто болтаем и пьем чай.

Чаще всего приходят за цветными волосами молодые люди - от 20 до 25 лет. Однако бывают и посетители в возрасте.

Мастер считает себя узким специалистом: только красит, даже не стрижет. Фото: Предоставлено героиней публикации

- С цветом такое дело, - смеется Нана, - только начнешь - и остановиться сложно!

Единых предпочтений нет - у каждого свой взгляд на то, как должны выглядеть его волосы. Хоть каждую прядку разным цветом. Некоторым колорист сама подсказывает, какой цвет им пойдет больше всего, а кто-то сразу приходит с готовым решением. И все же многие поступают по принципу: «хочу так же!».

- В 2017 году у меня была популярна сине-бирюзовая гамма, а в 2018 - фиолетовая, - говорит колорист. - В 2019 было много «радуг», а 2020 богат на сплиты (двойное окрашивание - Ред).

Нана из цветовых экспериментов предпочитает радугу. И с удовольствием делает ее своим клиентам. А своим любимым аспектом работы называет ничем не окрашенные прежде волосы. Только на таких, по ее словам, получаются самые чистые и ровные цвета.

Из цветовых экспериментов колорист предпочитает радугу. Фото: Предоставлено героиней публикации

ЛУЧШЕ ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛУ

Из-за пандемии Нана долго не работала. По собственному признанию, она до сих пор мучается с запущенными «карантинными» корнями волос и чужими домашними экспериментами. К слову об этом: колорист советует не пытаться экспериментировать в домашних условиях. Довольно часто, по ее словам, после таких окрашиваний очень сложно безболезненно вернуться к родному цвету или хотя бы к «базе» - блонду. Можно, конечно, следовать советам мастера и делать все самому, но лучше все-таки доверить ему свои волосы. И да - не пользуйтесь хной!

Когда клиенты сами экспериментируют, сложно вернуться к родному цвету или хотя бы к «базе» - блонду. Фото: Предоставлено героиней публикации

- Все красители имеют место быть, но только в руках мастера, который понимает их особенности и может создать ими беспроблемное окрашивание, - серьезно говорит колорист. - За исключением хны. Она - чистое зло: не вымывается, пересушивает волосы и кожу головы, нарушает защитный слой волос, вследствие чего они максимально подвержены механическим повреждениям.

Нана явно знает, о чем говорит. За четыре года ее работы еще ни один клиент не ушел недовольным, а многие приходят снова и снова. Но есть у девушки и другие достижения за свою «цветную» жизнь. Один из ее роликов об окрашиваниях набрал 10 миллионов просмотров. А мастерством самой Наны даже заинтересовались за границей.

- Обо мне писали в американском Allure (американский женский журнал о красоте - Ред.), - рассказывает Нана. - Также я сотрудничала с брендом Matrix и делала работу для их запуска цветных красителей в России. После они пригласили меня в Москву вместе с несколькими самыми известными мастерами, и каждый из нас покрасил «своего» человека. После была съемка фото для каталогов и видео для аккаунта этого мирового бренда.

Этот образ девушка создала для каталогов бренда Matrix. Фото: Предоставлено героиней публикации

Назвать себя парикмахером в широком смысле этого слова девушка не может. По ее признанию, она - довольно узкий специалист: только красит, даже не стрижет. Поэтому скромно зовет себя колористом. А помимо основного хобби, увлекается литьем из эпоксидной смолы.

СОВЕТ ОТ МАСТЕРА

- Не пользуйтесь домашними масками. И не мажьте ничего съедобного себе на голову! - напоследок напутствует нас колорист.

Сеанс длится несколько часов, но посетители уходят от нее красивыми и счастливыми. Фото: Предоставлено героиней публикации

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