Главное - любить и поддерживать друг друга

Александр и Ольга живут и трудятся в Кирове, но каждую неделю навещают родителей. Фото: предоставлено героями публикации

У каждого из нас есть родители: у кого-то постарше, у кого-то помоложе. И всем нам хочется, чтобы их дни продолжались как можно дольше. Огромная радость для детей, когда папа с мамой вместе встречают золотую свадьбу, а если бриллиантовую, то, вообще, счастье. А если еще семья дружная, где несколько поколений понимают и во всем поддерживают друг друга, то не только родители живут в браке дружно и счастливо, но и их дети создают крепкие союзы, поддерживая семейные традиции.

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Одна из таких семей - Николай Иванович и Лидия Ивановна Душкины. Совсем недавно, 26 августа, они отметили бриллиантовую свадьбу. Много общего в судьбах этих людей, проживших бок о бок 60 лет. Они с одного года - 1937-го и даже месяц рождения у них один.

- И все-таки я его старше, - говорит с веселыми искорками в глазах Лидия Ивановна, - на 12 дней!

И муж, и жена - дети войны. У обоих отцы пропали без вести на фронте. Хлебнули горюшка. Но детство и молодость, несмотря ни на что, вспоминают с теплом.

Родная деревня Николая Ивановича - Душкины Верхошижемского района. Он жил там вместе с мамой и старшим братом почти до 18 лет. Но потом пришлось переехать. Как трудно, невыносимо было покидать им свое поместье (только так называет его мужчина) и перебираться в другую деревню.

- А деваться некуда, - говорит он. - Изба, в которой мы жили, совсем сгнила. Отец у нас пропал без вести на войне, а мама, хоть и с нами - сыновьями-помощниками, но одна не решилась браться за строительство. Когда подвернулась возможность купить в деревне Кае дом, долго не размышляла.

- Только перевезли мы на новое место весь свой скарб, мне пришла повестка в армию. Отслужил я четыре года в морфлоте, на Дальнем Востоке. В Каю больше не вернулся. Мама осталась там жить с моим братом, а через несколько лет они перебрались в Косино.

Кстати, это село - родина Лидии Ивановны. Вот что она вспоминает из детства:

- Дом наш стоял на очень хорошем месте. Сзади нашей усадьбы располагались конезавод и свиноферма, а совсем рядом - липовый сад, посреди которого - широкая поляна. На ней молодежь собиралась на вечерки три раза в неделю: по средам, субботам, воскресеньям. Со всех окрестных деревень приходили. Нигде больше такого не было. Каждый раз мимо нашего дома шли компании, и у которого-нибудь из парней, а то и у двоих, троих - обязательно гармонь.

«КУПИЛ ЗА ПОЛТОРА РУБЛЯ»

Когда они встретились, оба уже крепко стояли на ногах. Николай Иванович работал в Верхошижемском лесхозе, Лидия Ивановна - в райпотребсоюзе.

- Год мы подружили и поженились, - говорит она.

- А купил я ее за полтора рубля! - торжествующе добавляет муж.

Регистрация брака тогда была совсем другой, нежели сейчас. На раздумья, после подачи заявления, молодым давали всего неделю. Никаких торжественных церемоний не устраивали.

- Приехали в сельсовет на велосипедах, - продолжают супруги, - нас расписали, выдали свидетельство о браке, и мы тем же заворотом - по своим квартирам.

А вот свадьбы в 50- 60-е годы прошлого века праздновали широко…

- Сначала был девичник - гуляли в доме невесты - с ее родней, то есть у нас, - поясняет Лидия Ивановна, - на второй день поехали продолжать праздник к жениху с его родственниками.

- Косино и Каю разделала небольшая речушка, через которую был брошен бревенчатый мост, - добавляет Николай Иванович. - Так вот, когда мы подъехали к нему на нескольких подводах лошадей, оказалось, что он до половины разобран (это так раньше дорогу перекрывали свадьбе). Мы с парнями быстро соскочили с телег и разбросанные бревна водрузили на свои места. Наш свадебный поезд тронулся дальше.

Молодым супругам от работы одного из них дали небольшую квартиру - 12 квадратных метров плюс кухонька. Пусть и небогата жилплощадь, но влюбленным ведь рай и в шалаше. Конечно, когда один за другим появились у них дети сын Саша и дочь Оля, стали думать о новом жилье. Помогли родители. Мама Лидии Ивановны дала денег, на которые они купили в ближайшей деревне хороший пятистенок. Перевезли его в Верхошижемье, сложили, подвели под крышу и переехали. До сих пор в нем - просторном, высоком, окнами на солнышко, и живут.

У Николая Ивановича руки золотые - все сам справил, а Лидия Ивановна всегда была ему подмогой. Даже тяжеленные стропила для ограды дома и то вместе поднимали и устанавливали.

Ольга с сыном Иваном в день получения им диплома об окончании МГУ. Фото: предоставлено героями публикации

ОСНОВНАЯ ЧЕРТА – ТРУДОЛЮБИЕ

И трудились на своих предприятиях Душкины так же - с полной отдачей. Неудивительно, что супругов уважали в их рабочих коллективах.

Трудовой стаж главы семьи - 49 лет! А работать он пошел сразу по окончании семилетки. Сначала устроился на Пищальский спирто-порошковый завод в Оричевском районе, потом - на смолокуренный. После армии трудился в Верхошижемском лесхозе, в деревне Вятское, затем в Кошихе на сплаве леса. После перешел в хозрасчетно-прорабский участок (ХПУ), где и отработал 27 лет. Перед самой пенсией его пригласили на должность заместителя главного врача по хозяйственной части в райбольницу, оттуда он и вышел на заслуженный отдых.

Лидия Ивановна, имея за плечами 10 классов, окончила по направлению от Верхошижемского райпотребсоюза Котельничскую кооперативную школу. Получила специальность продавца культтоваров и книги. 14 лет, до самого расформирования райпотребсоюза, она трудилась в этой организации: продавцом в книжном магазине, кладовщиком на промтоварной базе, счетоводом в конторе. Потом работала заместителем главного бухгалтера в сельпо, кассиром в ХПУ, страховым агентом в Госстрахе.

Шли годы. Подрастали у Душкиных дети, встречали старость родители. Бабушка Лидии Ивановны и мама - обе доживали свой век у них в семье. Часто гостила и мама Николая Ивановича.

Сколько воды утекло с тех пор… Дети разлетелись, теперь уже и внуки Иван да Анна взрослые, подрастает и правнук Максим.

Много времени пролетело. Но и сейчас супруги, закаленные трудом, хотя и имеют не по одному медицинскому диагнозу, а о пассивном отдыхе не помышляют. Лежать на боку - не в их правилах. Их дом, как и прежде, ухожен, а огород дает хороший урожай. Умение же и желание работать передали им мамы - Анна Андреевна Тырышкина и Ксения Михайловна Душкина. А они - уже своим детям. Александр и Ольга живут и трудятся в Кирове, но каждую неделю навещают родителей. Во всем им помогают: и огород посадить, и с домом управиться. На подхвате и внуки. Анна тоже живет в областном центре и бывает у бабушки с дедушкой вместе с сыном Максимом часто. А вот Иван вырывается к ним только в отпуск. Он уже несколько лет живет в Москве: работает и одновременно учится в аспирантуре МГУ на механико-математическом факультете. Надо сказать, что трудолюбие и его конек: 6 лет специалитета и 4 года аспирантуры, такой воз не каждый на себя возьмет и сможет осилить.

Так и живут Душкины одной большой дружной семьей. А ведь самое главное - это то, что они вместе, и всеми силами поддерживают друг друга.

Светлана ШУШКАНОВА.