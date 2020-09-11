Коронавирус в Кировской области, последние новости на 11 сентября 2020 года: больше всего заразившихся в областном центре

У большинства пациентов инфекция осложняется пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в нашей области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили региональный Минздрав и оперштаб. Выписаны из инфекционных стационаров 67 пациентов. Два человека умерли, по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по состоянию на 11 сентября 2020 года с начала пандемии в нашей области зарегистрировали 7289 зараженных коронавирусом. Из них выздоровели 6118 жителей региона. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 102 человека.

В стационарах сейчас проходят лечение 1311 зараженных новой инфекцией, у которых есть все симптомы COVID-19. У 1125 из них инфекция осложнена пневмонией. 28 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. 17 человек пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Тем не менее, в семи районах нашей области нет «ковидных» больных с осложнением в виде пневмонии. По данным регионального Минздрава, это Афанасьевский, Верхнекамский, Даровской, Нагорский, Немский, Опаринский и Шабалинский муниципалитеты. Звание антилидера снова досталось областному центру - 735 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Следом за ним в списке - Вятскополянский (63), Слободской (52), Кирово-Чепецкий (44) и Котельничский (22) районы.

Тем временем мазок на коронавирус у кировчан могут не взять вовсе, если у них нет серьезных симптомов заболевания. А частные клиники не делают тест на наличие или отсутствие болезни - они лишь показывают наличие в организме антител к вирусу. Да и контактным в платных медучреждениях его не делают, как и людям с симптомами. Об этом сообщила одна из наших возмущенных читательниц. Она рассказала, как пыталась сдать тест на коронавирус, будучи контактной с человеком, зараженным коронавирусом.

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