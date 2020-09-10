Коронавирус в Кировской области, последние новости на 10 сентября 2020 года: в семи районах региона нет «ковидных» больных с пневмонией

В области стабильно продолжают выявлять по полсотне заболевших в день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный Минздрав и оперштаб сообщают: за минувшие сутки в нашей области зарегистрировали 65 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались накануне из инфекционных стационаров 99 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 10 сентября 2020 года с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировали 7224 зараженных коронавирусом. Из них выздоровели 6051 кировчанин. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей области от новой инфекции за весь период скончались 100 человек.

В стационарах сейчас проходят лечение 1285 зараженных новой инфекцией, у которых есть все симптомы COVID-19. У 1127 из них инфекция осложнена пневмонией. 29 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключены 18 человек.

В регионе осталось семь районов, в которых нет «ковидных» больных с осложнением в виде пневмонии. По данным регионального Минздрава, ими стали Афанасьевский, Верхнекамский, Даровской, Нагорский, Немский, Опаринский и Шабалинский муниципалитеты. Звание антилидера отошло областному центру - 735 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Следом за ним в списке - Вятскополянский (63), Слободской (52), Кирово-Чепецкий (44) и Котельничский (22) районы.

Статистика по пациентам с пневмониями в Кировской области на 9 сентября 2020 года. Фото: vk.com/medkirovru

Тем временем мазок на коронавирус у кировчан могут не взять вовсе, если у них нет серьезных симптомов заболевания. А частные клиники не делают тест на наличие или отсутствие болезни - они лишь показывают наличие в организме антител к вирусу. Да и контактным его не делают, как и людям с симптомами. Одна из наших возмущенных читательниц рассказала, как пыталась сдать тест на коронавирус, будучи контактной с человеком, зараженным коронавирусом.

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