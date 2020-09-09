Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Что нужно сделать, чтобы сдать тест на коронавирус: кировчанка рассказывает о своем опыте

Как выяснилось, даже пропажа обоняния не считается серьезным симптомом
Елена Каганова
КомментироватьОставить комментарий
Добиться взятия мазка на коронавирус оказалось для кировчанок нелегким делом.

Добиться взятия мазка на коронавирус оказалось для кировчанок нелегким делом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в редакцию «Комсомолки» обратилась наша читательница, рассказавшая, как на самом деле проходит волокита со сдачей теста на коронавирус. Спойлер: его могут вообще не взять. Даже если вы не чувствуете запахов.

ОБОНЯНИЯ НЕТ, ТЕСТОВ ТОЖЕ

Для Евгении (имя изменено - Ред.) знакомство с коронавирусом началось именно с этого симптома. У женщины полностью пропало обоняние. Однако других симптомов не было, а потому и поводов для паники - тоже. Да и в частной клинике ей поставили диагноз «гайморит», а при этом заболевании отсутствие обоняния - нормальная вещь. Однако 2 сентября выяснилось: 11 дней назад она контактировала с человеком, зараженным коронавирусом.

Женщина, испугавшись, попыталась записаться на сдачу платного теста на коронавирус. Но в частной клинике ей отказали. Дело в том, что такие медучреждения не имеют права проводить тесты контактным или людям с симптомами. Да и сам тест показывает наличие не коронавируса, а антител.

- На следующий день, 3 сентября, количество контактных возросло до трех человек, - рассказывает Евгения. - Отмечу, что все они - беременные женщины. И у всех один и тот же симптом: отсутствие обоняния. И тогда я решила уйти на самоизоляцию.

КАРУСЕЛЬ ИЗ ВЕДОМСТВ

Первое, что сделала женщина - позвонила на горячую линию по COVID-19. И закрутилась веселая карусель. Евгению перенаправили на горячую линию уже областного Минздрава. Там сообщили, что для взятия мазка нужно предписание Роспотребнадзора. В следующем ведомстве объяснили: чтобы взять анализ и оформить больничный, необходимо, чтобы заболевший указал вас в качестве контактного! И только тогда эти данные передаются в поликлинику по месту жительства. Если контакт был близким - мазок берут на восьмой день. Свистопляска еще та.

- После чего я решила предпринять свою последнюю попытку и позвонила в поликлинику по месту своего пребывания, - отмечает Евгения. - Объяснила ситуацию, что имеется контакт, симптом, и я нахожусь в положении, что сыграло немаловажную роль. На другом конце провода записали мои данные и велели ждать приезда врача.

Доктор к Евгении приехал спустя пару часов. Молодой человек, лет 25-27, в маске и одноразовом костюме. Поинтересовавшись причиной вызова, взял-таки мазок, выписал капли в нос и свечи. Сказал, что до понедельника ей откроют больничный, а дальше по результатам теста. Если он окажется положительным - то позвонят сразу по готовности, даже в выходные. Кроме того, врач записал данные проживающего с Евгенией мужа. И ушел.

Частные клиники, как выяснилось, не могут проводить тест на коронавирус контактным и людям с симптомами.

Частные клиники, как выяснилось, не могут проводить тест на коронавирус контактным и людям с симптомами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

Четвертого сентября никто не спешил звонить. Как и пятого. Между прочим, знакомым Евгении, которые также сдали мазок в один день с ней, уже пришли отрицательные результаты. Сама наша героиня продолжала ждать звонка. 6 сентября ее терпение лопнуло, и она самостоятельно решила поинтересоваться итогом теста.

- Поскольку тест делают 1-3 дня, я решила позвонить в воскресенье в поликлинику и узнать свои результаты, - рассказывает Евгения. - Данными центр не располагает, по выходным обзвон не производится (специалисты на выходных). Мне велели ждать звонка в понедельник, с пояснением, что вначале происходит обзвон положительных, затем отрицательных. Если его не будет - позвонить туда же после 16.00, тогда и будут выяснять.

В понедельник, 7 сентября, Евгения звонит в поликлинику - снова. Ответ не изменился: ждите звонка. Поскольку больничный уже заканчивался, а ответа не было, Евгения решила настаивать. На что ей посоветовали обратиться к заведующей.

- Звоню заведующей, трубку никто не берет. В итоге решаю позвонить в Министерство здравоохранения Кировской области, где объясняю свою ситуацию, на что мне советуют как под копирку: ждите звонка или звоните заведующей. Поясняю, что заведующая трубку не берет, дают другой контакт, - возмущается наша героиня. - Звоню, есть контакт: записывают мои данные, через 15 минут перезванивают: у вас отрицательный, закрывайте больничный, врач работает с 12.00 до 16.00.

В больнице Евгению встретил тот же молодой человек, что приходил к ней на вызов. А к нему - длиннющая очередь, будто остальные терапевты испарились. В масках - процентов 30. И прием ведется по 20-30 минут.

В итоге еле дождавшуюся своей очереди Евгению решили выписать по причине отрицательного теста. Да и две недели с момента контакта уже минуло. Однако оставили рекомендацию: прокапать гриппферон до 14 дней.

Тесты делают от одного до трех дней, но дождаться звонка с их результатом иной раз почти невозможно.

Тесты делают от одного до трех дней, но дождаться звонка с их результатом иной раз почти невозможно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А МОГУТ И НЕ ВЗЯТЬ

В довесок Евгения рассказала еще одну историю. У одной из вышеупомянутых контактных девушек, Алины (имя изменено - Ред.) тест оказался-таки положительным. С 28 августа у беременной девушки отсутствует обоняние, симптомы болезни - у всей семьи. Терапевт на уговоры взять мазок сдался лишь 31 августа. И лишь потому, что Алина беременна. Дело в том, что, по словам врача, при отсутствии серьезных симптомов тест не берется. При положительном результате, сказал доктор, ей позвонят. Если же нет, 3 сентября необходимо прийти за выпиской.

Звонка Алина так и не дождалась. В этот же день, 3 сентября, ей необходимо было идти в больницу на плановый прием, однако принять решение в подвешенном состоянии было невозможно. Позвонив своему врачу, она и услышала ответ: положительный результат, ждите доктора.

Медик послушал девушку и вынес вердикт: дыхание жесткое, но это не страшно. Иных симптомов, кроме отсутствия обоняния, нет - даже температуры. Компьютерная томография запрещена при беременности, стало быть, придется делать рентген, а для этого нужно госпитализироваться. У Алины дома маленький ребенок, да и болезнь протекала не тяжело, и потому девушка написала отказ.

- Из лечения назначили гриппферон. Семья попросила осмотреть мужа, поскольку тот болеет – получили отказ: «звоните заново в поликлинику и вызывайте врача». Мазки у них не берут, а это муж, четырехлетний ребенок и пожилая свекровь, - пересказывает Евгения.

На дворе уже 9 сентября, а к семье так и не приезжали врачи. Взятия анализов они так и не дождались, а мужу Алины не дали даже больничный. Однако из Роспотребнадзора поступил звонок: на семью вынесли предписание находиться на самоизоляции. Самое смешное, что предписание находится в больнице, о чем им никто не сообщил.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Областной Роспотребнадзор настоятельно рекомендует кировчанам при ухудшении самочувствия остаться дома и вызвать врача на дом. При наличии симптомов заражения на COVID-19 в обязательном порядке проверяют беременных женщин, граждан старше 65 лет, а также лиц от 25 до 65 лет, имеющих хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Здоровье: Болезни века

Рекомендуемые