Что нужно сделать, чтобы сдать тест на коронавирус: кировчанка рассказывает о своем опыте

Добиться взятия мазка на коронавирус оказалось для кировчанок нелегким делом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в редакцию «Комсомолки» обратилась наша читательница, рассказавшая, как на самом деле проходит волокита со сдачей теста на коронавирус. Спойлер: его могут вообще не взять. Даже если вы не чувствуете запахов.

ОБОНЯНИЯ НЕТ, ТЕСТОВ ТОЖЕ

Для Евгении (имя изменено - Ред.) знакомство с коронавирусом началось именно с этого симптома. У женщины полностью пропало обоняние. Однако других симптомов не было, а потому и поводов для паники - тоже. Да и в частной клинике ей поставили диагноз «гайморит», а при этом заболевании отсутствие обоняния - нормальная вещь. Однако 2 сентября выяснилось: 11 дней назад она контактировала с человеком, зараженным коронавирусом.

Женщина, испугавшись, попыталась записаться на сдачу платного теста на коронавирус. Но в частной клинике ей отказали. Дело в том, что такие медучреждения не имеют права проводить тесты контактным или людям с симптомами. Да и сам тест показывает наличие не коронавируса, а антител.

- На следующий день, 3 сентября, количество контактных возросло до трех человек, - рассказывает Евгения. - Отмечу, что все они - беременные женщины. И у всех один и тот же симптом: отсутствие обоняния. И тогда я решила уйти на самоизоляцию.

КАРУСЕЛЬ ИЗ ВЕДОМСТВ

Первое, что сделала женщина - позвонила на горячую линию по COVID-19. И закрутилась веселая карусель. Евгению перенаправили на горячую линию уже областного Минздрава. Там сообщили, что для взятия мазка нужно предписание Роспотребнадзора. В следующем ведомстве объяснили: чтобы взять анализ и оформить больничный, необходимо, чтобы заболевший указал вас в качестве контактного! И только тогда эти данные передаются в поликлинику по месту жительства. Если контакт был близким - мазок берут на восьмой день. Свистопляска еще та.

- После чего я решила предпринять свою последнюю попытку и позвонила в поликлинику по месту своего пребывания, - отмечает Евгения. - Объяснила ситуацию, что имеется контакт, симптом, и я нахожусь в положении, что сыграло немаловажную роль. На другом конце провода записали мои данные и велели ждать приезда врача.

Доктор к Евгении приехал спустя пару часов. Молодой человек, лет 25-27, в маске и одноразовом костюме. Поинтересовавшись причиной вызова, взял-таки мазок, выписал капли в нос и свечи. Сказал, что до понедельника ей откроют больничный, а дальше по результатам теста. Если он окажется положительным - то позвонят сразу по готовности, даже в выходные. Кроме того, врач записал данные проживающего с Евгенией мужа. И ушел.

Частные клиники, как выяснилось, не могут проводить тест на коронавирус контактным и людям с симптомами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

Четвертого сентября никто не спешил звонить. Как и пятого. Между прочим, знакомым Евгении, которые также сдали мазок в один день с ней, уже пришли отрицательные результаты. Сама наша героиня продолжала ждать звонка. 6 сентября ее терпение лопнуло, и она самостоятельно решила поинтересоваться итогом теста.

- Поскольку тест делают 1-3 дня, я решила позвонить в воскресенье в поликлинику и узнать свои результаты, - рассказывает Евгения. - Данными центр не располагает, по выходным обзвон не производится (специалисты на выходных). Мне велели ждать звонка в понедельник, с пояснением, что вначале происходит обзвон положительных, затем отрицательных. Если его не будет - позвонить туда же после 16.00, тогда и будут выяснять.

В понедельник, 7 сентября, Евгения звонит в поликлинику - снова. Ответ не изменился: ждите звонка. Поскольку больничный уже заканчивался, а ответа не было, Евгения решила настаивать. На что ей посоветовали обратиться к заведующей.

- Звоню заведующей, трубку никто не берет. В итоге решаю позвонить в Министерство здравоохранения Кировской области, где объясняю свою ситуацию, на что мне советуют как под копирку: ждите звонка или звоните заведующей. Поясняю, что заведующая трубку не берет, дают другой контакт, - возмущается наша героиня. - Звоню, есть контакт: записывают мои данные, через 15 минут перезванивают: у вас отрицательный, закрывайте больничный, врач работает с 12.00 до 16.00.

В больнице Евгению встретил тот же молодой человек, что приходил к ней на вызов. А к нему - длиннющая очередь, будто остальные терапевты испарились. В масках - процентов 30. И прием ведется по 20-30 минут.

В итоге еле дождавшуюся своей очереди Евгению решили выписать по причине отрицательного теста. Да и две недели с момента контакта уже минуло. Однако оставили рекомендацию: прокапать гриппферон до 14 дней.

Тесты делают от одного до трех дней, но дождаться звонка с их результатом иной раз почти невозможно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А МОГУТ И НЕ ВЗЯТЬ

В довесок Евгения рассказала еще одну историю. У одной из вышеупомянутых контактных девушек, Алины (имя изменено - Ред.) тест оказался-таки положительным. С 28 августа у беременной девушки отсутствует обоняние, симптомы болезни - у всей семьи. Терапевт на уговоры взять мазок сдался лишь 31 августа. И лишь потому, что Алина беременна. Дело в том, что, по словам врача, при отсутствии серьезных симптомов тест не берется. При положительном результате, сказал доктор, ей позвонят. Если же нет, 3 сентября необходимо прийти за выпиской.

Звонка Алина так и не дождалась. В этот же день, 3 сентября, ей необходимо было идти в больницу на плановый прием, однако принять решение в подвешенном состоянии было невозможно. Позвонив своему врачу, она и услышала ответ: положительный результат, ждите доктора.

Медик послушал девушку и вынес вердикт: дыхание жесткое, но это не страшно. Иных симптомов, кроме отсутствия обоняния, нет - даже температуры. Компьютерная томография запрещена при беременности, стало быть, придется делать рентген, а для этого нужно госпитализироваться. У Алины дома маленький ребенок, да и болезнь протекала не тяжело, и потому девушка написала отказ.

- Из лечения назначили гриппферон. Семья попросила осмотреть мужа, поскольку тот болеет – получили отказ: «звоните заново в поликлинику и вызывайте врача». Мазки у них не берут, а это муж, четырехлетний ребенок и пожилая свекровь, - пересказывает Евгения.

На дворе уже 9 сентября, а к семье так и не приезжали врачи. Взятия анализов они так и не дождались, а мужу Алины не дали даже больничный. Однако из Роспотребнадзора поступил звонок: на семью вынесли предписание находиться на самоизоляции. Самое смешное, что предписание находится в больнице, о чем им никто не сообщил.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Областной Роспотребнадзор настоятельно рекомендует кировчанам при ухудшении самочувствия остаться дома и вызвать врача на дом. При наличии симптомов заражения на COVID-19 в обязательном порядке проверяют беременных женщин, граждан старше 65 лет, а также лиц от 25 до 65 лет, имеющих хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.