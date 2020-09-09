Коронавирус в Кировской области, последние новости на 9 сентября 2020 года: количество умерших достигло сотни

В реанимации сейчас находятся 30 пациентов в тяжелом состоянии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный Минздрав и оперштаб сообщают: за минувшие сутки в нашей области зарегистрировали 60 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались накануне из инфекционных стационаров 92 пациента. Также, по данным федерального оперштаба, в Кировской области скончались еще два человека.

Таким образом, по состоянию на 9 сентября 2020 года с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировали 7159 зараженных коронавирусом. Из них выздоровели 5952 кировчанина. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей области от новой инфекции за весь период скончались 100 человек.

В стационарах сейчас проходят лечение 1343 зараженных новой инфекцией, у которых есть все симптомы COVID-19. У 1161 из них инфекция осложнена пневмонией. 30 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключены 12 человек.

Кировскую больницу скорой помощи, ставшую в условиях пандемии инфекционным госпиталем, вернули к привычному режиму работы. В этих условиях учреждение начало принимать «ковидных» больных учреждение, и за три месяца персонал вылечил 874 человека, причем у 810 из них болезнь осложнялась пневмонией. Сейчас деятельность стационара по основному профилю возобновлена.

В регионе осталось всего три района, в которых нет «ковидных» больных с осложнением в виде пневмонии. По данным регионального Минздрава, ими стали Верхнекамский, Даровской и Немский муниципалитеты. Звание антилидера отошло областному центру - 700 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Следом за ним в списке - Вятскополянский (74), Слободской (55), Оричевский (30) и Омутнинский (25) районы.

Региональный Роспотребнадзор послал кировским властям очередное письмо. Глава ведомства просит продлить режим повышенной готовности до 1 октября. Кроме того, очное обучение в некоторых организациях дополнительного образования, а также массовые мероприятия без согласования с властями предлагают оставить под запретом. По данным Роспотребнадзора, изложенным в письме, эпидобстановка в регионе ухудшается, и показатель заболеваемости за август не соответствует решению выходить из карантина. Поэтому оставшиеся в области ограничения просят пока не отменять.

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